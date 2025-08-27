On découvrira l'iPhone 17 le 9 septembre

Apple a officiellement annoncé son événement très attendu de septembre , au cours duquel elle dévoilera la nouvelle génération d'iPhone. Cet événement, prévu quelques jours avant le début de l'automne, attirera, comme le veut la tradition, l'attention du monde entier. La société de Cupertino a accompagné cette annonce d'une invitation au titre curieux, qui dissimule également un petit œuf de Pâques interactif . Ce détail attise la curiosité et ouvre la voie à une présentation riche en nouveautés. L'événement iPhone 17 d'Apple aura lieu le 9 septembre 2025 , à partir de 19h00 . Comme toujours, il se tiendra à l'Apple Park de Cupertino, mais sera diffusé en direct en ligne pour tous les utilisateurs. Nous pourrons suivre la présentation en streaming sur le site officiel d'Apple , via l' application Apple TV disponible sur différents appareils et sur la chaîne YouTube d'Apple , qui a rassemblé ces dernières années des millions de téléspectateurs simultanés.
Le cœur de l’événement sera la nouvelle gamme iPhone 17 , avec plusieurs modèles censés couvrir différents segments de marché. Apple devrait présenter des versions standard et haut de gamme, avec des mises à niveau de conception, d'appareils photo et de processeurs. Il y a eu beaucoup de curiosité autour de l'iPhone 17 Air, le premier iPhone ultra-fin d'Apple, qui devrait remplacer la variante Plus dans la gamme. Pour le distinguer du modèle classique, il sera également doté d'une caméra nettement différente. Qui sait si elle plaira au grand public ! Bien sûr, les nouveaux modèles Pro seront également présents, et là aussi, outre diverses innovations matérielles, nous retrouverons une bosse d'appareil photo résolument différente . Le flash et le LiDAR seront déplacés vers la droite, se détachant ainsi du trio d'appareils photo classique situé à gauche. La bosse ne sera donc plus un carré, mais un rectangle occupant presque toute la partie supérieure de l'appareil.
Tim Cook a baptisé l'événement « Awe Dropping » et a caché sur le site officiel d'Apple un Easter Egg interactif lié à l'invitation. En visitant la page dédiée sur iPhone ou iPad, vous pouvez toucher l'image principale pour activer une courte animation en réalité augmentée. L'effet graphique rappelle le logo coloré de l'événement et se déplace dans l'espace réel grâce à la caméra de l'appareil . Ce n'est pas la première fois qu'Apple inclut un tel détail dans ses invitations, mais cela reste une manière originale de capter l'attention et d'inciter les utilisateurs à partager l'expérience. Alternativement, en ouvrant la page d'accueil du site Web d'Apple depuis votre iPhone , vous pouvez toucher le logo de l'événement pour obtenir un effet graphique qui ressemble à la signature thermique que votre doigt laisserait en touchant une surface sensible. Il est difficile de dire s'il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité de l'iPhone ou s'il s'agit simplement d'un moyen de piquer l'intérêt des fans.
