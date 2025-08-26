Se connecter  
Huawei développe une mémoire IA pour les centres de données
Publié le: 26/08/2025 @ 18:47:09: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationSelon les médias chinois, Huawei développe un nouveau type de mémoire destiné aux tâches d'IA. Ce type de mémoire pourrait remplacer le HBM grâce à son efficacité élevée et à ses volumes évolutifs. Il s'agit en réalité d'un disque SSD optimisé pour les charges de travail d'IA. Bien que les détails concernant cette nouvelle technologie ne soient pas encore disponibles, certaines sources affirment que ce développement réduira la dépendance de l'industrie chinoise au HBM, dont l'approvisionnement est soumis à de fortes pressions. Le « SSD IA » de Huawei offrirait un volume illimité et augmenterait considérablement les capacités de calcul des centres de données. Cependant, ces affirmations n'ayant pas encore été corroborées, elles doivent être interprétées avec prudence.

Parallèlement, Huawei a lancé la suite logicielle UCM, qui accélère l'apprentissage de grands modèles de langage en optimisant le travail avec HBM, la DRAM standard et les SSD. Cela permet d'étendre l'utilisation de la mémoire pour les tâches d'IA sans avoir à créer de nouvelles solutions matérielles, offrant ainsi une solution de contournement efficace aux limitations actuelles. On peut donc dire que l'entreprise cherche activement des solutions pour compenser la pression externe et le manque de mémoire critique. Si le projet IA-SSD se concrétise, cela pourrait constituer une étape importante pour Huawei dans la réduction de sa dépendance technologique envers les entreprises occidentales. C'est d'ailleurs un point crucial pour un fabricant de cette envergure.
