L'iPhone 17 sera doté de nouvelles coques en silicone

La présentation de l'iPhone 17 approche à grands pas, et même si les fleurons seront les protagonistes de l'événement, Apple prépare également une nouvelle gamme d'accessoires. Il y a quelques années, l'entreprise avait abandonné les étuis en cuir au profit des versions en tissu fin, qui n'avaient pourtant pas été très bien accueillies par les utilisateurs ni par les critiques. Selon certaines rumeurs, Apple testerait actuellement ces versions actualisées, mais elles ne susciteront probablement pas beaucoup d'intérêt. Les étuis en silicone liquide restent toutefois présents dans la gamme, et une nouvelle source a révélé tous les coloris que l'entreprise présentera le mois prochain. Selon Majin Bu, l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro bénéficieront de coques en silicone liquide déclinées en huit coloris inédits. Parmi ces coloris, on retrouve des teintes nostalgiques et des nouveautés, qui non seulement protégeront le smartphone, mais lui donneront également un style unique.
On peut affirmer sans se tromper que les accessoires en silicone semblent plus attrayants que FineWoven, à moins, bien sûr, qu'Apple ne surprenne avec une mise à jour radicalement améliorée de ce dernier. Outre son esthétique, le Liquid Silicone présente une surface mate douce, agréable au toucher et offrant une prise en main sûre. Le design comporte également des découpes supplémentaires pour attacher des sangles, ce qui sera apprécié par de nombreux propriétaires de futurs flagships. Comme les précédents accessoires du fabricant américain, les nouvelles coques en silicone prendront en charge MagSafe, garantissant ainsi la compatibilité avec la recharge sans fil et les accessoires magnétiques.
