Les processeurs de serveur sont devenus beaucoup moins chers

La semaine dernière, le prix du processeur Intel Xeon 6980P a chuté pour atteindre le prix record de 6 190 $, soit près de la moitié de son prix recommandé. Cette puce n'est pas un modèle ordinaire, mais le fleuron de la gamme Granite Rapids actuelle. Au départ, Intel semblait privilégier ces réductions face à la concurrence acharnée d'AMD, cherchant à maintenir sa position sur le marché des serveurs. Cependant, il semble aujourd'hui qu'AMD ait adopté la même stratégie. Ainsi, le processeur phare AMD EPYC 9965, de la génération Turin, est désormais nettement moins cher que le prix officiel de 14 812 $ (par unité dans un lot de 1 000 unités). Sur la boutique ShopBLT, le processeur est vendu 9 712 $ (soit 34 % de moins), et sur Newegg, il est proposé à 8 539 $ – soit une baisse de prix de 42 %, ce qui est particulièrement surprenant compte tenu de la demande croissante et de l'expansion de la part de marché d'AMD sur le segment des serveurs.
Parallèlement, le processeur Intel Xeon 6980P affiche un prix autour de 6 178 $, avec 128 cœurs et 256 threads et de puissantes performances de calcul. L'AMD EPYC 9965 va encore plus loin : 192 cœurs et 384 threads. Si l'on considère le prix d'un cœur, AMD propose 44 $ par cœur, tandis qu'Intel propose un prix légèrement supérieur, 48 $. De plus, les réductions ne concernent pas uniquement l'EPYC 9965 : d'autres modèles sont devenus nettement moins chers. Par exemple, l'EPYC 9845 à 160 cœurs, ou même les solutions plus abordables de la série Genoa, sont désormais 25 à 35 % moins chères que les prix recommandés. Bien sûr, les deux entreprises ont augmenté leur volume de production de puces, mais pour Intel, la situation semble plus complexe : sa part de marché sur les serveurs continue de diminuer.
Parallèlement, le processeur Intel Xeon 6980P affiche un prix autour de 6 178 $, avec 128 cœurs et 256 threads et de puissantes performances de calcul. L'AMD EPYC 9965 va encore plus loin : 192 cœurs et 384 threads. Si l'on considère le prix d'un cœur, AMD propose 44 $ par cœur, tandis qu'Intel propose un prix légèrement supérieur, 48 $. De plus, les réductions ne concernent pas uniquement l'EPYC 9965 : d'autres modèles sont devenus nettement moins chers. Par exemple, l'EPYC 9845 à 160 cœurs, ou même les solutions plus abordables de la série Genoa, sont désormais 25 à 35 % moins chères que les prix recommandés. Bien sûr, les deux entreprises ont augmenté leur volume de production de puces, mais pour Intel, la situation semble plus complexe : sa part de marché sur les serveurs continue de diminuer.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité