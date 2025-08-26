Les prix des consoles augmenteront encore à l'avenir, selon un analyste bien connu.

Se connecter  
Les prix des consoles augmenteront encore à l'avenir, selon un analyste bien co...
Publié le: 26/08/2025 @ 16:35:42: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesLa récente hausse des prix de la PS5 aux États-Unis , cinq ans après son lancement, n'a pas surpris les experts du secteur. Selon Mat Piscatella , analyste chez Circana, il s'agit d'une tendance consolidée qui devrait se poursuivre dans les mois à venir, concernant non seulement la PlayStation 5 , mais aussi les Xbox Series X|S et la Nintendo Switch 2. Cela marque un net changement de paradigme par rapport aux générations précédentes, où les prix avaient tendance à baisser au fil du temps pour rendre les consoles plus accessibles. Piscatella a qualifié cette situation de « juste une question de temps », soulignant que ce ne serait pas la dernière hausse de prix. La console de Sony, dont les prix ont déjà augmenté sur plusieurs marchés ces dernières années, a connu sa dernière hausse aux États-Unis il y a quelques jours seulement , signe que la vague de hausses de prix ne se limite plus à certaines régions, mais tend désormais à être uniforme à l'échelle mondiale. La Nintendo Switch 2, sortie le 5 juin 2025, est également considérée comme une candidate de choix pour de nouvelles hausses de prix après son lancement.

Les raisons résident dans le contexte économique international : une inflation persistante, des difficultés d’approvisionnement en matières premières, des droits de douane introduits ces dernières années et des stratégies industrielles visant à accroître les marges bénéficiaires. La situation est encore compliquée par la hausse des coûts de production du matériel informatique, qui semble peu susceptible de diminuer à court terme. Toutefois, les hausses de prix ne se limiteront probablement pas aux consoles. Selon l'analyste, il est réaliste de s'attendre à des hausses de prix pour les accessoires et même les jeux vidéo, même si Microsoft a annoncé que les titres propriétaires resteraient à leurs prix actuels au moins jusqu'au début de l'année prochaine, même s'il ne s'agit que d'une mesure temporaire. En bref, les joueurs doivent se préparer à une nouvelle normalité : l’idée que les prix des consoles diminueront au fil du temps semble appartenir au passé.
