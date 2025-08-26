Spotify annonce la fonctionnalité de messagerie directe

Spotify lance une nouvelle fonctionnalité pour discuter avec vos amis et devenir une application de consommation de contenu plus sociale. Depuis des années, les utilisateurs partagent des liens Spotify pour la musique et les podcasts avec des personnes extérieures à la plateforme. Avec cette fonctionnalité, Spotify souhaite offrir plus de possibilités aux utilisateurs au sein de l'application tout en conservant l'historique des contenus partagés, évitant ainsi de devoir chercher un morceau. Les messages sont uniquement individuels et vous ne pouvez démarrer une conversation qu'avec une personne avec laquelle vous avez déjà partagé du contenu. Ainsi, si vous avez une playlist collaborative avec quelqu'un, ou si vous avez rejoint un groupe ou un mix, vous pouvez démarrer une conversation avec lui. Ceci s'applique également aux personnes disposant d'un forfait Famille ou Duo. Une fois votre demande envoyée, elle devra être approuvée pour démarrer une conversation. L'entreprise a déclaré que les messages sont chiffrés au repos et en transit ; cependant, ils ne sont pas protégés par un chiffrement de bout en bout. L'entreprise examine proactivement les messages pour vérifier s'ils enfreignent ses règles.
