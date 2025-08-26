Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Spotify annonce la fonctionnalité de messagerie directe
Publié le: 26/08/2025 @ 16:33:10: Par Nic007 Dans "Social"
SocialSpotify lance une nouvelle fonctionnalité pour discuter avec vos amis et devenir une application de consommation de contenu plus sociale. Depuis des années, les utilisateurs partagent des liens Spotify pour la musique et les podcasts avec des personnes extérieures à la plateforme. Avec cette fonctionnalité, Spotify souhaite offrir plus de possibilités aux utilisateurs au sein de l'application tout en conservant l'historique des contenus partagés, évitant ainsi de devoir chercher un morceau. Les messages sont uniquement individuels et vous ne pouvez démarrer une conversation qu'avec une personne avec laquelle vous avez déjà partagé du contenu. Ainsi, si vous avez une playlist collaborative avec quelqu'un, ou si vous avez rejoint un groupe ou un mix, vous pouvez démarrer une conversation avec lui. Ceci s'applique également aux personnes disposant d'un forfait Famille ou Duo. Une fois votre demande envoyée, elle devra être approuvée pour démarrer une conversation. L'entreprise a déclaré que les messages sont chiffrés au repos et en transit ; cependant, ils ne sont pas protégés par un chiffrement de bout en bout. L'entreprise examine proactivement les messages pour vérifier s'ils enfreignent ses règles.
Les prix des consoles augmenteront encor... »« Test Death Relives (PS5) - Un survival h...
Plus d'actualités dans cette catégorie
25-08WhatsApp fonctionne désormais via satellite sur le Pixel 10
22-08WhatsApp vous donne une ambiance rétro : laissez un message après le bip
21-08Le doublage automatique par IA arrive sur Instagram et Facebook.
21-08L'interdiction de TikTok est levée ! Même la Maison-Blanche s'en mêle.
15-08Instagram pourrait ressembler davantage à Tinder avec cette nouvelle fonctionnalité
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Consoles Consoles
Les prix des consoles augmenteront encore à l'avenir, selon un analyste bien connu.
Social Social
Spotify annonce la fonctionnalité de messagerie directe
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Death Relives (PS5) - Un survival horror inspiré de la culture aztèque ancestrale
Android Android
Android change tout : à partir de 2026, il interdira les APK non vérifiés.
Apple Apple
L'iPhone 17 Pro pourrait bénéficier de la charge inversée
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?