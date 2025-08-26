Test Death Relives (PS5) - Un survival horror inspiré de la culture aztèque ancestrale

Publié le: 26/08/2025 @ 13:18:12: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Nyctophile Studios a choisi d'embrasser la culture aztèque ancestrale en nous emmenant dans un jeu de survival horror fortement inspiré des rituels et divinités méso-américains. Le récit de Death Relives s'appuie sur un socle culturel fascinant, peut-être l'un des plus originaux de l'horreur récente. Le nahuatl, soigneusement étudié et réimaginé par les développeurs, est utilisé comme langue sacrée. Une langue magique qui permet des cérémonies religieuses recréées avec une minutie méticuleuse. Ces détails, parmi d'autres, témoignent d'une tradition soigneusement construite. Cependant, l'intrigue principale se dévoile lentement, et ce n'est que dans le dernier acte que l'on atteint un véritable sommet émotionnel . Les personnages secondaires sont à peine esquissés, laissant Adrian seul narrateur dans un monde riche en symboles, mais froid et distant. L'enlèvement de sa mère, qui se déroule sous les yeux du protagoniste, le conduit dans un manoir mystérieux et isolé, un bâtiment plongé dans l'obscurité et orné d'étranges symboles rituels. On y découvre que sa mère ne s'est pas volatilisée, mais qu'elle est impliquée dans quelque chose de bien plus important, lié à des rites aztèques oubliés et à la renaissance d'une divinité ancestrale : Xipe Totec, le dieu de la peau écorchée, de la mort et de la renaissance. À nous de percer le mystère et de découvrir ce qui se trame réellement.
