L'iPhone 17 Pro pourrait bénéficier de la charge inversée
Publié le: 26/08/2025 @ 00:07:52: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLa fonction de charge sans fil inversée est présente sur les smartphones Samsung depuis plusieurs années et permet de recharger des accessoires tels que des écouteurs et des montres. Apple a traditionnellement tardé à déployer cette technologie, mais une source interne de Fixed Focus Digital affirme qu'elle sera tout de même présente en 2025, sur les modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Les rumeurs sont fondées : les nouveaux « Pro » devraient être dotés de batteries plus grandes, d'un nouveau système de refroidissement par chambre d'évaporation et d'un retour à un boîtier métallique qui dissipe mieux la chaleur. Tout cela pourrait laisser présager une préparation à la charge inversée. La logique est simple : si la batterie est plus grande, elle pourra non seulement tenir la charge du smartphone plus longtemps, mais aussi recharger, par exemple, des AirPods ou une Apple Watch.

Cependant, il ne faut pas se fier entièrement à ces informations : des rumeurs concernant l'arrivée de la charge inversée sur l'iPhone apparaissent presque chaque année, mais Apple les réfute systématiquement en proposant un produit sans cette fonctionnalité. L'entreprise pourrait décider de l'implémenter uniquement avec l'adoption de nouvelles batteries silicium-carbone, promettant encore plus d'énergie et une meilleure efficacité. D'autre part, pour mettre en œuvre cette technologie, il est nécessaire d'améliorer considérablement la dissipation thermique, car le corps de l'appareil chauffe d'une manière ou d'une autre pendant la charge, et si cela est trop important, le remplissage du smartphone risque de ne pas résister. Il ne faut donc pas espérer le lancement de cette fonctionnalité pour l'instant : Apple n'est visiblement pas pressé d'innover.
