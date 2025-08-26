Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
SK Hynix présente la première mémoire 321 couches au monde
Publié le: 26/08/2025 @ 00:06:40: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielSK Hynix a annoncé l'achèvement du développement et le lancement de la production en série d'une mémoire NAND QLC 321 couches d'une capacité de 2 To, devenant ainsi la première entreprise au monde à franchir la barrière des 300 couches pour la technologie QLC. La commercialisation du nouveau produit est prévue pour le premier semestre de l'année prochaine, après l'obtention de la certification mondiale auprès de ses partenaires. Selon Jeong Upyo, responsable du département développement NAND, le lancement de ce produit permettra à l'entreprise de renforcer son portefeuille de solutions haute capacité, de réduire ses coûts et de s'imposer comme un fournisseur clé de mémoire pour les systèmes d'IA et les centres de données. La nouvelle puce offre une capacité deux fois supérieure à celle des solutions précédentes.

Pour compenser la baisse potentielle de performances liée à une capacité accrue, SK Hynix a augmenté le nombre de « plans » (blocs indépendants au sein du cristal) de quatre à six. Cela offre de meilleures capacités de traitement parallèle et accélère considérablement la lecture simultanée des données. Ainsi, la NAND QLC 321 couches affiche non seulement une densité accrue, mais aussi des performances améliorées : le taux de transfert de données a doublé, les performances en écriture ont augmenté de 56 %, les performances en lecture de 18 % et l'efficacité énergétique en écriture a augmenté de plus de 23 %, ce qui est particulièrement important pour les centres de données qui privilégient la faible consommation d'énergie. Le premier marché pour cette nouvelle mémoire sera celui des SSD grand public pour PC, puis la technologie évoluera vers le stockage d'entreprise.
L'iPhone 17 Pro pourrait bénéficier de... »« Apple n'a pas l'intention de mettre à j...
Plus d'actualités dans cette catégorie
25-08NVIDIA a baissé les prix de ses cartes graphiques phares
20-08Les tests de Steam Deck 2 ont fuité en ligne, Valve prépare-t-il un nouveau modèle ?
19-08Nanoleaf présente un nouveau rétroéclairage 4D pour téléviseurs
19-08Présentation des écouteurs Samsung Galaxy Buds3 FE
15-08Samsung prépare des lunettes intelligentes pour 2026  1
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Apple Apple
L'iPhone 17 Pro pourrait bénéficier de la charge inversée
Matériel Matériel
SK Hynix présente la première mémoire 321 couches au monde
Apple Apple
Apple n'a pas l'intention de mettre à jour les AirPods Max
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Syberia Remastered sort le 6 novembre
Apple Apple
Apple prépare une révolution : un iPhone pliable arrive en 2026, et ce n'est pas la seule nouveauté.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?