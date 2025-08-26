Se connecter  
Apple n'a pas l'intention de mettre à jour les AirPods Max
Publié le: 26/08/2025 @ 00:05:20: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLa version actuelle des AirPods Max est dotée d'un connecteur USB Type-C au lieu du Lightning et de plusieurs nouvelles options de couleurs. Cependant, il n'y a pas de changement majeur : ils ne sont pas équipés de la puce H2 moderne, mais leur prix reste prohibitif. Dans ce contexte, les AirPods Pro 2 semblent être un bien meilleur achat, et il ne faut pas s'attendre à une mise à jour prochaine. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple ne prévoit pas de sortir la prochaine version en raison des faibles ventes du modèle actuel. Gurman ne communique pas les chiffres exacts des livraisons d'AirPods Max, mais souligne que ces écouteurs se trouvent dans une situation étrange. D'une part, ils sont choisis par ceux qui recherchent un son haut de gamme et un design robuste. D'autre part, la demande est trop faible pour justifier des investissements dans le développement d'un successeur. Apple a donc concentré ses ressources sur des produits à forte croissance.

Les AirPods Pro 2 en sont un bon exemple. Disponibles à 170 $, ils sont équipés de la puce H2, qui offre une meilleure réduction du bruit, une latence plus faible et une portée plus longue. À titre de comparaison, les AirPods Max coûtent au moins 480 $, un prix inaccessible pour de nombreux acheteurs. Sans surprise, c'est la gamme Pro qui connaîtra un successeur cette année : les AirPods Pro 3 sont attendus pour fin 2025 et, selon les rumeurs, intégreront de nouvelles fonctionnalités santé et le processeur Apple. Mais pour les amateurs de casques supra-auriculaires, rien d'extraordinaire : ils ne rapportent rien.
