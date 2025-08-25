Syberia Remastered sort le 6 novembre

Publié le: 25/08/2025 @ 14:07:42: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Microids annonce la sortie de Syberia Remastered le 6 novembre 2025. Les joueurs pourront redécouvrir le jeu de Benoît Sokal sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Une édition physique limitée sera également disponible pour célébrer cette sortie très attendue. Pour l'occasion, un tout nouveau trailer présente une comparaison saisissante entre le jeu original de 2002 et sa version remasterisée. Ces images côte à côte mettent en lumière le travail important effectué pour moderniser l'univers unique de Benoît Sokal, tout en restant fidèle à l'émotion et à l'identité artistique qui ont marqué des générations de joueurs. Un renouveau respectueux et ambitieux, co-développé par Virtuallyz Gaming et Microids Studio Paris, Syberia Remastered invite les joueurs à revivre le voyage inoubliable de Kate Walker, une avocate new-yorkaise se lançant dans une quête initiatique à la recherche de Hans Voralberg. Des graphismes repensés, des animations repensées et une interface modernisée enrichissent cette expérience intemporelle, tout en préservant la profondeur narrative et émotionnelle au cœur de l'œuvre de Benoît Sokal.
