Apple prépare une révolution : un iPhone pliable arrive en 2026, et ce n'est pas la seule nouveauté.

Le design de l'iPhone n'a pas beaucoup changé (c'est le moins qu'on puisse dire) ces dernières années, mais Apple semble prêt à prendre un tournant historique. Le premier iPhone pliable arrivera en 2026 , un appareil qui marquera une nouvelle ère pour la gamme de smartphones la plus populaire au monde. Le projet de téléphone pliable d'Apple, attendu pour 2026, porte le nom de code V68 . Parmi les éléments les plus intéressants figure le module photo : il comportera quatre caméras au total : deux à l'arrière, une à l'extérieur pour les selfies et les appels vidéo rapides, et une interne pour une utilisation écran ouvert. L'écran sera basé sur la technologie tactile intégrée , conçue pour garantir un toucher précis et minimiser les plis, l'une des principales limitations (psychologiques et physiques) des smartphones pliables actuels . Les prototypes, déjà en phase de test, affichent un design sobre, avec des finitions noir et blanc , conservant le style élégant auquel Apple a habitué ses utilisateurs. Un autre point clé sera l'utilisation du modem Apple C2 , développé en interne, qui marquera une étape décisive vers l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs externes et une plus grande optimisation entre le matériel et le logiciel.
L'iPhone pliable ne sera pas un cas isolé, mais s'inscrira dans un plan plus large de refonte de la gamme . Apple a d'ailleurs prévu trois cycles de refonte qui transformeront sa gamme au cours des prochaines années. L' iPhone 17 Air , un modèle fin destiné à remplacer la variante Plus, sera lancé dans quelques semaines. Il ne sera doté que d'un seul appareil photo arrière, d'une batterie plus petite et de l'absence d'emplacement SIM physique, marquant ainsi une nouvelle avancée vers l'eSIM . En 2026, ce sera le tour de l' iPhone pliable , conçu comme le produit le plus innovant de la gamme. Un appareil haut de gamme, conçu pour séduire ceux qui recherchent une solution radicalement différente des modèles traditionnels. Enfin, en 2027 , Apple lancera un iPhone pour le 20e anniversaire, doté d'un design en verre incurvé inédit qui devrait représenter un nouveau tournant esthétique.
