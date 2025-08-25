Apple est en pourparlers avec Google pour intégrer Gemini à Siri

Apple envisage une initiative qui pourrait radicalement changer l'avenir de Siri . Et oui, cette fois, Google est impliqué, croyez-le ou non. La société de Cupertino est en pourparlers avec Google pour intégrer Gemini , le modèle d'intelligence artificielle générative développé par Mountain View, à son assistant vocal Siri. Une sorte de « crossover » qui aurait été pratiquement impensable jusqu'à récemment. Un pacte avec l'ennemi pourrait toutefois être le seul moyen de regagner du terrain en matière d' IA . Cette décision intervient à un moment délicat : Apple a pris du retard sur des concurrents comme OpenAI et Anthropic, qui ont déjà lancé des solutions plus avancées. Grâce à cette collaboration potentielle, l'entreprise dirigée par Tim Cook souhaite rapidement combler cet écart et offrir une expérience utilisateur plus avancée à ses utilisateurs. Des assistants comme ChatGPT et Claude ont démontré des capacités conversationnelles plus naturelles et des fonctions plus polyvalentes, laissant Apple sous le choc. L'entreprise avait annoncé une mise à jour majeure de l'assistant, capable d'exploiter les données personnelles pour exécuter des commandes complexes, mais le projet a subi des retards et des reports . Ces difficultés ont incité l'équipe dirigée par Craig Federighi et Mike Rockwell à évaluer des solutions alternatives. Apple a envisagé deux options : continuer à développer ses propres modèles de langage internes ou s'appuyer sur des partenaires externes capables d'accélérer le processus. En interne, le projet a été divisé en deux versions : « Linwood », basée sur des modèles propriétaires, et « Glenwood », construite sur des technologies tierces.
La décision n'est pas anodine. Apple a toujours défendu l'idée de maintenir le contrôle , la confidentialité et la sécurité des processus qui se déroulent sur les appareils des utilisateurs. S'ouvrir à des partenaires externes impliquerait de modifier l'approche, en transférant une partie du travail vers le Cloud Compute privé , l'infrastructure de serveur propriétaire qui exécute les modèles d'IA, loin des iPhones et des Mac. Selon les dernières rumeurs mises en lumière par Mark Gurman sur Bloomberg , parmi les partenaires externes évalués par Apple se trouverait son grand rival Google , qui semble en réalité être le plus crédible à ce jour. Cupertino a déjà entamé des discussions pour voir si le modèle Gemini pourrait devenir la base de la nouvelle version de Siri, déjà en cours de formation pour fonctionner directement sur les serveurs d'Apple. Il ne s'agit toutefois pas d'une exclusivité. Avant d'entamer les discussions avec Google, Apple avait discuté avec Anthropic et OpenAI , évaluant leurs modèles Claude et ChatGPT. Anthropic semblait le candidat le plus probable, mais les pressions financières ont poussé Apple à chercher ailleurs. Trouver un équilibre entre coût, performances et temps de développement est la principale raison pour laquelle Cupertino n'a pas encore pris de décision . Pendant ce temps, l’équipe d’IA d’Apple continue de travailler sur des solutions internes , notamment un modèle à mille milliards de paramètres conçu à des fins de recherche. Mais la pression du marché, combinée à la fuite de certains ingénieurs clés vers des concurrents comme Meta, laisse présager que l'avenir de Siri pourrait désormais être entre les mains de Google . Et ce serait véritablement sensationnel.
