Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
WhatsApp fonctionne désormais via satellite sur le Pixel 10
Publié le: 25/08/2025 @ 13:51:19: Par Nic007 Dans "Social"
SocialGoogle vient de dévoiler une nouvelle surprenante concernant la série Pixel 10. Les nouveaux smartphones de la société de Mountain View seront les premiers à bénéficier de la connectivité satellite pour les appels vocaux et vidéo sur WhatsApp . Cette annonce marque une avancée par rapport aux fonctionnalités d'urgence déjà présentes sur d'autres appareils. Il ne s'agit plus seulement de SMS, mais de conversations vocales et d'appels vidéo grâce à la connexion satellite intégrée du Pixel 10. Une petite révolution , en soi. La possibilité de gérer les appels vocaux et vidéo sur WhatsApp via satellite est une fonctionnalité entièrement nouvelle. Jusqu'à présent, les téléphones dotés d'une connectivité satellite se limitaient aux SMS en cas d'urgence, la plupart étant de simples SMS, voire rien de plus. Sur le Pixel 10, il sera également possible d'utiliser l'application Meta pour communiquer. Son fonctionnement est simple : hors de couverture cellulaire ou Wi-Fi, le téléphone peut se connecter aux satellites compatibles et continuer à utiliser WhatsApp pour répondre à un appel ou démarrer une conversation vidéo. Cette possibilité ouvre des perspectives intéressantes pour ceux qui voyagent dans des régions isolées ou qui aiment les activités de plein air. Cependant, Google prévient que la qualité du service pourrait ne pas être identique à celle des réseaux cellulaires traditionnels : il faut être à l'extérieur, par temps clair, et des retards de transmission peuvent survenir .

Google précise que les appels par satellite sur WhatsApp seront disponibles à partir du 28 août , date de lancement officielle des Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL. Cependant, cette fonctionnalité ne sera pas disponible partout ni pour tous. Elle ne fonctionnera qu'avec les opérateurs participants et pourrait entraîner des frais supplémentaires par rapport à votre forfait standard. La situation avec les opérateurs belges n'est pas encore claire, mais il est possible que les fonctions satellites ne soient pas disponibles immédiatement dans notre pays, tout comme l'intégration de WhatsApp. Pour les utilisateurs, cela signifie que les appels par satellite sur le Pixel 10 ne deviendront pas de sitôt un nouveau moyen de communication. Pour l'instant, la connectivité par satellite servira de filet de sécurité lorsque les utilisateurs se trouveront dans des zones sans couverture. Il s'agit toutefois d'une avancée importante, car elle permet aux communications par satellite de dépasser le cadre des urgences et de les intégrer à une application courante comme WhatsApp.
Apple est en pourparlers avec Google pou... »« Test The Drifter (PC) - Une sombre avent...
Plus d'actualités dans cette catégorie
22-08WhatsApp vous donne une ambiance rétro : laissez un message après le bip
21-08Le doublage automatique par IA arrive sur Instagram et Facebook.
21-08L'interdiction de TikTok est levée ! Même la Maison-Blanche s'en mêle.
15-08Instagram pourrait ressembler davantage à Tinder avec cette nouvelle fonctionnalité
14-08Il y a plus de gens sur Threads que vous ne le pensez.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Syberia Remastered sort le 6 novembre
Apple Apple
Apple prépare une révolution : un iPhone pliable arrive en 2026, et ce n'est pas la seule nouveauté.
Apple Apple
Apple est en pourparlers avec Google pour intégrer Gemini à Siri
Social Social
WhatsApp fonctionne désormais via satellite sur le Pixel 10
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test The Drifter (PC) - Une sombre aventure point'n'click ... mais pas traduite
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?