WhatsApp fonctionne désormais via satellite sur le Pixel 10

Google vient de dévoiler une nouvelle surprenante concernant la série Pixel 10. Les nouveaux smartphones de la société de Mountain View seront les premiers à bénéficier de la connectivité satellite pour les appels vocaux et vidéo sur WhatsApp . Cette annonce marque une avancée par rapport aux fonctionnalités d'urgence déjà présentes sur d'autres appareils. Il ne s'agit plus seulement de SMS, mais de conversations vocales et d'appels vidéo grâce à la connexion satellite intégrée du Pixel 10. Une petite révolution , en soi. La possibilité de gérer les appels vocaux et vidéo sur WhatsApp via satellite est une fonctionnalité entièrement nouvelle. Jusqu'à présent, les téléphones dotés d'une connectivité satellite se limitaient aux SMS en cas d'urgence, la plupart étant de simples SMS, voire rien de plus. Sur le Pixel 10, il sera également possible d'utiliser l'application Meta pour communiquer. Son fonctionnement est simple : hors de couverture cellulaire ou Wi-Fi, le téléphone peut se connecter aux satellites compatibles et continuer à utiliser WhatsApp pour répondre à un appel ou démarrer une conversation vidéo. Cette possibilité ouvre des perspectives intéressantes pour ceux qui voyagent dans des régions isolées ou qui aiment les activités de plein air. Cependant, Google prévient que la qualité du service pourrait ne pas être identique à celle des réseaux cellulaires traditionnels : il faut être à l'extérieur, par temps clair, et des retards de transmission peuvent survenir .
Google précise que les appels par satellite sur WhatsApp seront disponibles à partir du 28 août , date de lancement officielle des Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL. Cependant, cette fonctionnalité ne sera pas disponible partout ni pour tous. Elle ne fonctionnera qu'avec les opérateurs participants et pourrait entraîner des frais supplémentaires par rapport à votre forfait standard. La situation avec les opérateurs belges n'est pas encore claire, mais il est possible que les fonctions satellites ne soient pas disponibles immédiatement dans notre pays, tout comme l'intégration de WhatsApp. Pour les utilisateurs, cela signifie que les appels par satellite sur le Pixel 10 ne deviendront pas de sitôt un nouveau moyen de communication. Pour l'instant, la connectivité par satellite servira de filet de sécurité lorsque les utilisateurs se trouveront dans des zones sans couverture. Il s'agit toutefois d'une avancée importante, car elle permet aux communications par satellite de dépasser le cadre des urgences et de les intégrer à une application courante comme WhatsApp.
