Test The Drifter (PC) - Une sombre aventure point'n'click ... mais pas traduite

Publié le: 25/08/2025 @ 00:42:17: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Mick, le protagoniste de cette histoire, est un homme au passé trouble qui se retrouve dans un train en direction de son pays, où il avait promis de ne jamais revenir en raison des funérailles imminentes de sa mère. À partir de là, en appliquant la loi de Murphy à la lettre, tout ce qui peut mal tourner se produit, et à travers une série d'événements, Mick se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment, finissant par fréquenter des poissons, se noyer et se réveiller quelques instants avant sa mort, conscient de ce qui va se produire (à nouveau) et avec quelques secondes pour changer son destin . Le jeu tisse une conspiration de science-fiction avec des voyages dans le temps, des disparitions mystérieuses et des organisations sinistres, restant fermement ancré dans les thèmes du traumatisme, du deuil, de l'identité et de la mémoire. The Drifter conserve l'essence même des jeux d'aventure point-and-click, tout en lui conférant un style moderne et épuré, éliminant de nombreuses imperfections historiques du genre. La structure des commandes repose sur un design simple mais incisif, où l'interaction avec l'univers du jeu se déroule automatiquement et avec pertinence , simplifiant les actions disponibles et éliminant toute ambiguïté. Associé à un système de suivi des objectifs et à un inventaire simplifié, ce système rend l'expérience fluide et immersive, parfaitement utilisable même avec une manette. D'un point de vue conceptuel, les énigmes se distinguent par leur cohérence interne et leur lien fort avec le récit. Il ne s'agit pas d'énigmes en soi, mais plutôt de problèmes logiques ancrés dans des situations plausibles , presque toujours liées aux règles de l'univers du jeu et à l'état d'esprit du protagoniste. Les objets collectés sont peu nombreux et ont souvent des usages très spécifiques, éliminant ainsi complètement la chasse aux pixels ou les combinaisons aléatoires qui empoisonnent le genre.
