Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
NVIDIA a baissé les prix de ses cartes graphiques phares
Publié le: 25/08/2025 @ 00:40:22: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielAujourd'hui, NVIDIA a officiellement réduit les prix conseillés des cartes graphiques GeForce RTX série 50, y compris la RTX 5090, modèle phare de la marque, vendue à un prix exorbitant depuis longtemps en raison d'une pénurie sur le marché. La raison en était le renforcement des devises en Europe et au Royaume-Uni, qui a impacté le recalcul du prix en dollars. Ces derniers mois, l'euro et la livre sterling ont fortement progressé face au dollar américain, ce qui a permis à NVIDIA de revoir les prix de ses nouvelles cartes graphiques en faveur des acheteurs locaux. Ainsi, au Royaume-Uni, la RTX 5090 coûte désormais 1 799 livres, contre 1 939 livres lors de son lancement. Parallèlement, les modèles RTX 5070 Ti et RTX 5060 Ti restent inchangés pour le moment, même si les revendeurs peuvent ajuster leurs prix s'ils le souhaitent.

Aucune déclaration officielle du fabricant n'a encore été faite à ce sujet ; il faudra donc probablement patienter un peu. Sur le marché américain, les prix restent proches du prix de vente conseillé, mais des réductions sont également notables : les RTX 5090 et RTX 5080 sont de plus en plus souvent proposées à des prix conseillés, alors qu'il y a peu, elles étaient vendues à des prix nettement plus élevés : 2 500 $ à 3 000 $ pour la RTX 5090 et 1 350 $ à 1 500 $ pour la RTX 5080. De nouveaux ajustements et promotions sont attendus d'ici les fêtes de fin d'année, au quatrième trimestre 2025, ce qui pourrait rendre les cartes graphiques haut de gamme de la série RTX 50 encore plus abordables. Inutile donc de se précipiter pour les acheter. De plus, une version SUPER devrait être bientôt disponible.
Test The Drifter (PC) - Une sombre avent... »« N'achetez pas le Pixel 10 de base : il e...
Plus d'actualités dans cette catégorie
20-08Les tests de Steam Deck 2 ont fuité en ligne, Valve prépare-t-il un nouveau modèle ?
19-08Nanoleaf présente un nouveau rétroéclairage 4D pour téléviseurs
19-08Présentation des écouteurs Samsung Galaxy Buds3 FE
15-08Samsung prépare des lunettes intelligentes pour 2026  1
14-08Kodak a trouvé de l'argent et a changé d'avis sur sa fermeture
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test The Drifter (PC) - Une sombre aventure point'n'click ... mais pas traduite
Matériel Matériel
NVIDIA a baissé les prix de ses cartes graphiques phares
Google Google
N'achetez pas le Pixel 10 de base : il est trop lent
Microsoft Microsoft
L'application Xbox obtient des applications tierces
Programmation Programmation
DeepSeek V3.1 surpasse ChatGPT. Le modèle open source chinois se renforce
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?