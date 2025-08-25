NVIDIA a baissé les prix de ses cartes graphiques phares

Aujourd'hui, NVIDIA a officiellement réduit les prix conseillés des cartes graphiques GeForce RTX série 50, y compris la RTX 5090, modèle phare de la marque, vendue à un prix exorbitant depuis longtemps en raison d'une pénurie sur le marché. La raison en était le renforcement des devises en Europe et au Royaume-Uni, qui a impacté le recalcul du prix en dollars. Ces derniers mois, l'euro et la livre sterling ont fortement progressé face au dollar américain, ce qui a permis à NVIDIA de revoir les prix de ses nouvelles cartes graphiques en faveur des acheteurs locaux. Ainsi, au Royaume-Uni, la RTX 5090 coûte désormais 1 799 livres, contre 1 939 livres lors de son lancement. Parallèlement, les modèles RTX 5070 Ti et RTX 5060 Ti restent inchangés pour le moment, même si les revendeurs peuvent ajuster leurs prix s'ils le souhaitent.
Aucune déclaration officielle du fabricant n'a encore été faite à ce sujet ; il faudra donc probablement patienter un peu. Sur le marché américain, les prix restent proches du prix de vente conseillé, mais des réductions sont également notables : les RTX 5090 et RTX 5080 sont de plus en plus souvent proposées à des prix conseillés, alors qu'il y a peu, elles étaient vendues à des prix nettement plus élevés : 2 500 $ à 3 000 $ pour la RTX 5090 et 1 350 $ à 1 500 $ pour la RTX 5080. De nouveaux ajustements et promotions sont attendus d'ici les fêtes de fin d'année, au quatrième trimestre 2025, ce qui pourrait rendre les cartes graphiques haut de gamme de la série RTX 50 encore plus abordables. Inutile donc de se précipiter pour les acheter. De plus, une version SUPER devrait être bientôt disponible.
