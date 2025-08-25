N'achetez pas le Pixel 10 de base : il est trop lent

Google a enfin rattrapé ses concurrents : toute la gamme Pixel 10 bénéficie d'un stockage UFS 4.0 moderne et plus rapide. Cependant, comme prévu, l'entreprise a fait un compromis sur les versions de base : les modèles dotés de 128 Go de mémoire (Pixel 10 et Pixel 10 Pro) sont équipés de l'UFS 3.1, plus lent. Pour une mémoire vraiment rapide, il faudra opter pour au moins 256 Go, soit au moins 100 $ de plus que le modèle de base. Heureusement, le Pixel 10 Pro XL ne présente pas ce problème : son pack de base est livré avec 256 Go et l'UFS 4.0. L'UFS 4.0 offre un sérieux avantage : les vitesses de transfert de données sont jusqu'à 200 % supérieures et la consommation d'énergie est 46 % inférieure à celle de l'UFS 3.1. Cela se traduit par des lancements d'applications plus rapides, une interface réactive et aucune baisse de performances lors de l'enregistrement de vidéos 4K sur les anciennes versions du Pixel 10.
Cela dit, étant donné que le Pixel 10 de base est proposé à partir de 799 $, économiser sur la mémoire semble une décision discutable, même avec la puce Tensor G5 moderne. Il est important de noter qu'un fabricant qui achète des puces mémoire en gros et bénéficie d'une réduction importante auprès du fabricant ne paie qu'une très faible différence entre 128 Go et 256 Go. Dans ce cas, Google économise donc peut-être quelques dollars en utilisant la mémoire de dernière génération dans ses smartphones. Autrement dit, cela n'a aucun sens : le fabricant perdrait une infime partie de ses bénéfices en utilisant UFS 4.0.
