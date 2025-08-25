L'application Xbox obtient des applications tierces

Microsoft a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité dans l'application Xbox pour Windows 11, destinée aux utilisateurs de consoles de jeu portables. Désormais, les utilisateurs pourront installer et lancer rapidement des applications tierces (navigateurs, utilitaires de jeu, boutiques de jeux alternatives) directement depuis l'application Xbox, sans avoir à se rendre sur le Microsoft Store ni à rechercher des téléchargements sur Internet. Comme l'explique Devin Dhaliwal, chef de produit Xbox Experiences, cette fonctionnalité permet de trouver, parcourir et télécharger des applications tierces et les boutiques les plus utilisées. Selon lui, cette fonctionnalité regroupe différents services de jeu en un seul endroit et complète la bibliothèque Xbox, facilitant ainsi la recherche et le lancement de jeux depuis différentes plateformes.
Microsoft a déjà intégré Steam, Battle.net, Ubisoft Connect et d'autres services dans une seule bibliothèque d'applications Xbox. Ce nouvel onglet est désormais particulièrement utile sur les appareils portables comme la ROG Xbox Ally ou les autres PC de jeu Windows 11, où les utilisateurs cherchent à minimiser l'interaction avec l'interface Windows classique. La version de test de Mes applications affiche actuellement Battle.net, Chrome et GOG Galaxy. Les applications installées (comme Chrome et Battle.net) se lancent directement, et pour celles qui ne sont pas installées, comme GOG Galaxy, l'application Xbox propose de les installer directement depuis l'interface. Cependant, les tests montrent que tout ne fonctionne pas encore parfaitement : l'installation de GOG Galaxy s'est soldée par une erreur.
