Firefox 142 avec un nouveau systÃ¨me de sÃ©curitÃ© et des fonctionnalitÃ©s d'IA dÃ©sormais disponibles

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Firefox 142 avec un nouveau systÃ¨me de sÃ©curitÃ© et des fonctionnalitÃ©s d'IA ...
PubliÃ© le: 22/08/2025 @ 18:39:34: Par Nic007 Dans "Firefox"
FirefoxMozilla vient de publier une nouvelle mise Ã  jour majeure de son navigateur phare. Firefox 142 introduit plusieurs nouvelles fonctionnalitÃ©s intÃ©ressantes qui pourraient avoir un rÃ©el impact sur l'utilisation quotidienne d'Internet. Ces changements ne sont peut-Ãªtre pas rÃ©volutionnaires, mais ils illustrent la direction que prend l'industrie des navigateurs. La nouvelle version se concentre principalement sur deux domaines : la sÃ©curitÃ© des certificats SSL et l'intÃ©gration de l'intelligence artificielle tout en respectant la vie privÃ©e des utilisateurs. Il s'agit d'une approche prudente mais judicieuse Ã  l'heure oÃ¹ chacun collecte nos donnÃ©es. Le changement le plus significatif de Firefox 142 est l'implÃ©mentation de CRLite, un nouveau mÃ©canisme de rÃ©vocation des certificats SSL. Les mÃ©thodes prÃ©cÃ©dentes de vÃ©rification de la validitÃ© des certificats nÃ©cessitaient toujours un compromis entre rapiditÃ©, sÃ©curitÃ© et confidentialitÃ©. CRLite s'exÃ©cute entiÃ¨rement en local sur l'appareil de l'utilisateur, Ã©liminant ainsi le besoin de validation Ã  distance des certificats. Cette solution non seulement ralentit le chargement des pages, mais rÃ©duit Ã©galement le risque de fuite de donnÃ©es lors de la vÃ©rification. Il est intÃ©ressant de noter que le systÃ¨me est suffisamment performant pour stocker localement tous les certificats rÃ©voquÃ©s, ne consommant qu'environ 300 Ko de donnÃ©es par jour pour les mises Ã  jour. Mozilla espÃ¨re que cette technologie deviendra un nouveau standard du secteur et sera adoptÃ©e par d'autres Ã©diteurs de navigateurs. Sa conception a Ã©tÃ© conÃ§ue pour faciliter son implÃ©mentation par les concurrents.

Firefox 142 introduit Ã©galement l'aperÃ§u des liens, permettant de consulter une page sans l'ouvrir entiÃ¨rement. Les utilisateurs peuvent effectuer un clic long ou droit sur n'importe quel lien pour en prÃ©visualiser le contenu . La fonctionnalitÃ© la plus intÃ©ressante est le rÃ©sumÃ© optionnel des points clÃ©s gÃ©nÃ©rÃ© par l'IA. Tout le traitement est effectuÃ© localement sur l'appareil de l'utilisateur, garantissant ainsi une protection totale de la confidentialitÃ©. Cette solution Ã©lÃ©gante dÃ©montre que l'IA peut Ãªtre utilisÃ©e sans envoyer toutes les donnÃ©es vers le cloud. Cette fonctionnalitÃ© est dÃ©ployÃ©e progressivement et n'est actuellement disponible que dans les rÃ©gions anglophones, notamment aux Ã‰tats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie. Elle nÃ©cessite au moins 3 Go de RAM. De plus, la nouvelle version apporte de nombreuses amÃ©liorations Ã  l'utilisation quotidienne. Pour l'instant, les utilisateurs amÃ©ricains auront accÃ¨s Ã  des recommandations d'articles regroupÃ©es par thÃ¨me sur la page Â« Nouvel onglet Â». Le contenu est organisÃ© en catÃ©gories telles que Â« Sports Â», Â« Gastronomie Â» et Â« Divertissement Â», ce qui simplifie grandement la navigation. Le systÃ¨me permet de suivre les sujets d'intÃ©rÃªt et de bloquer le contenu indÃ©sirable, offrant ainsi aux utilisateurs un meilleur contrÃ´le sur ce qu'ils voient lorsqu'ils ouvrent un nouvel onglet. Le mode ETP Strict a Ã©galement Ã©tÃ© amÃ©liorÃ©, avec l'introduction de listes d'exceptions flexibles pour rÃ©parer les fonctionnalitÃ©s du site compromises par le blocage des trackers. Les exceptions sont divisÃ©es en deux catÃ©gories : basiques, couvrant les fonctionnalitÃ©s principales, et pratiques, couvrant des fonctionnalitÃ©s supplÃ©mentaires. Cette solution permet aux utilisateurs de bÃ©nÃ©ficier d'une meilleure compatibilitÃ© sans compromettre les protections essentielles de la confidentialitÃ©.
DeepSeek V3.1 surpasse ChatGPT. Le modÃ¨... »« Google introduit le contrÃ´le parental i...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
24-06Firefox 140 est disponible avec un moteur de recherche personnalisable et un dÃ©chargement des onglets revu
30-05Firefox 139.0.1 sauve les utilisateurs de Nvidia du chaos graphique
28-02Firefox modifie ses conditions d'utilisation et stipule que les utilisateurs doivent accorder Ã  Mozilla une Â« licence non exclusive, libre de droits et mondiale Â»
05-12Firefox obtient une extension pour les mots de passe iCloud, mais avec un problÃ¨me
10-10Firefox en danger : mise Ã  jour d'urgence contre une vulnÃ©rabilitÃ© critique Zero Day
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Programmation Programmation
DeepSeek V3.1 surpasse ChatGPT. Le modÃ¨le open source chinois se renforce
Firefox Firefox
Firefox 142 avec un nouveau systÃ¨me de sÃ©curitÃ© et des fonctionnalitÃ©s d'IA dÃ©sormais disponibles
Android Android
Google introduit le contrÃ´le parental intÃ©grÃ© directement dans Android
Social Social
WhatsApp vous donne une ambiance rÃ©tro : laissez un message aprÃ¨s le bip
VidÃ©o VidÃ©o
Apple TV augmente ses tarifs de 30 % aux Etats-Unis
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?