Firefox 142 avec un nouveau systÃ¨me de sÃ©curitÃ© et des fonctionnalitÃ©s d'IA dÃ©sormais disponibles

Mozilla vient de publier une nouvelle mise Ã jour majeure de son navigateur phare. Firefox 142 introduit plusieurs nouvelles fonctionnalitÃ©s intÃ©ressantes qui pourraient avoir un rÃ©el impact sur l'utilisation quotidienne d'Internet. Ces changements ne sont peut-Ãªtre pas rÃ©volutionnaires, mais ils illustrent la direction que prend l'industrie des navigateurs. La nouvelle version se concentre principalement sur deux domaines : la sÃ©curitÃ© des certificats SSL et l'intÃ©gration de l'intelligence artificielle tout en respectant la vie privÃ©e des utilisateurs. Il s'agit d'une approche prudente mais judicieuse Ã l'heure oÃ¹ chacun collecte nos donnÃ©es. Le changement le plus significatif de Firefox 142 est l'implÃ©mentation de CRLite, un nouveau mÃ©canisme de rÃ©vocation des certificats SSL. Les mÃ©thodes prÃ©cÃ©dentes de vÃ©rification de la validitÃ© des certificats nÃ©cessitaient toujours un compromis entre rapiditÃ©, sÃ©curitÃ© et confidentialitÃ©. CRLite s'exÃ©cute entiÃ¨rement en local sur l'appareil de l'utilisateur, Ã©liminant ainsi le besoin de validation Ã distance des certificats. Cette solution non seulement ralentit le chargement des pages, mais rÃ©duit Ã©galement le risque de fuite de donnÃ©es lors de la vÃ©rification. Il est intÃ©ressant de noter que le systÃ¨me est suffisamment performant pour stocker localement tous les certificats rÃ©voquÃ©s, ne consommant qu'environ 300 Ko de donnÃ©es par jour pour les mises Ã jour. Mozilla espÃ¨re que cette technologie deviendra un nouveau standard du secteur et sera adoptÃ©e par d'autres Ã©diteurs de navigateurs. Sa conception a Ã©tÃ© conÃ§ue pour faciliter son implÃ©mentation par les concurrents.
Firefox 142 introduit Ã©galement l'aperÃ§u des liens, permettant de consulter une page sans l'ouvrir entiÃ¨rement. Les utilisateurs peuvent effectuer un clic long ou droit sur n'importe quel lien pour en prÃ©visualiser le contenu . La fonctionnalitÃ© la plus intÃ©ressante est le rÃ©sumÃ© optionnel des points clÃ©s gÃ©nÃ©rÃ© par l'IA. Tout le traitement est effectuÃ© localement sur l'appareil de l'utilisateur, garantissant ainsi une protection totale de la confidentialitÃ©. Cette solution Ã©lÃ©gante dÃ©montre que l'IA peut Ãªtre utilisÃ©e sans envoyer toutes les donnÃ©es vers le cloud. Cette fonctionnalitÃ© est dÃ©ployÃ©e progressivement et n'est actuellement disponible que dans les rÃ©gions anglophones, notamment aux Ã‰tats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie. Elle nÃ©cessite au moins 3 Go de RAM. De plus, la nouvelle version apporte de nombreuses amÃ©liorations Ã l'utilisation quotidienne. Pour l'instant, les utilisateurs amÃ©ricains auront accÃ¨s Ã des recommandations d'articles regroupÃ©es par thÃ¨me sur la page Â« Nouvel onglet Â». Le contenu est organisÃ© en catÃ©gories telles que Â« Sports Â», Â« Gastronomie Â» et Â« Divertissement Â», ce qui simplifie grandement la navigation. Le systÃ¨me permet de suivre les sujets d'intÃ©rÃªt et de bloquer le contenu indÃ©sirable, offrant ainsi aux utilisateurs un meilleur contrÃ´le sur ce qu'ils voient lorsqu'ils ouvrent un nouvel onglet. Le mode ETP Strict a Ã©galement Ã©tÃ© amÃ©liorÃ©, avec l'introduction de listes d'exceptions flexibles pour rÃ©parer les fonctionnalitÃ©s du site compromises par le blocage des trackers. Les exceptions sont divisÃ©es en deux catÃ©gories : basiques, couvrant les fonctionnalitÃ©s principales, et pratiques, couvrant des fonctionnalitÃ©s supplÃ©mentaires. Cette solution permet aux utilisateurs de bÃ©nÃ©ficier d'une meilleure compatibilitÃ© sans compromettre les protections essentielles de la confidentialitÃ©.
