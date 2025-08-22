Google introduit le contrÃ´le parental intÃ©grÃ© directement dans Android

Google a enfin dÃ©cidÃ© de mettre en place un contrÃ´le parental sur Android : les smartphones entre les mains des enfants sont dÃ©sormais la norme, et non l'exception, et il est grand temps que les paramÃ¨tres de base soient intÃ©grÃ©s dÃ©finitivement au systÃ¨me d'exploitation, plutÃ´t que de nÃ©cessiter des applications supplÃ©mentaires. Une nouvelle option Â« ContrÃ´le parental Â» sera disponible directement dans les paramÃ¨tres Android , intÃ©grant des fonctionnalitÃ©s intÃ©grÃ©es au service Family Link existant. La sÃ©curitÃ© de base est assurÃ©e par un code PIN que les parents peuvent configurer rapidement. Le systÃ¨me permet de dÃ©finir des limites de temps d'Ã©cran et de crÃ©er des horaires bloquant l'accÃ¨s Ã l'appareil Ã des heures prÃ©cises, particuliÃ¨rement utiles le soir. De plus, les parents peuvent bloquer certains programmes ou leur fixer des limites de temps quotidiennes. Le systÃ¨me filtre automatiquement le contenu rÃ©servÃ© aux adultes dans les navigateurs et les moteurs de recherche, notamment Google Chrome et Google Search. Si les fonctionnalitÃ©s intÃ©grÃ©es offrent un contrÃ´le de base, Google Family Link offre des options de gestion plus avancÃ©es. Les parents auront accÃ¨s Ã un mode Â« Temps scolaire Â» qui limite l'accÃ¨s aux applications de divertissement pendant les heures de classe. Le systÃ¨me leur permet Ã©galement d'approuver les achats dans les boutiques d'applications et de recevoir des notifications sur la localisation de leur enfant. Toutes ces fonctionnalitÃ©s sont contrÃ´lables Ã distance, sans avoir Ã accÃ©der physiquement Ã l'appareil de l'enfant.
