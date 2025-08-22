Se connecter  
WhatsApp vous donne une ambiance rÃ©tro : laissez un message aprÃ¨s le bip
PubliÃ© le: 22/08/2025 @ 18:33:34: Par Nic007 Dans "Social"
SocialImaginez appeler quelqu'un pour un sujet important et qu'il ne rÃ©ponde pas. Au lieu d'Ã©crire un long SMS ou d'attendre qu'on vous rappelle, vous pourriez simplement enregistrer un court message vocal. Pratique ? C'est exactement ce que WhatsApp teste actuellement dans sa version bÃªta. Le concept n'est pas rÃ©volutionnaire : il ressemble Ã  une messagerie vocale traditionnelle, mais s'intÃ¨gre Ã  l'interface d'une messagerie instantanÃ©e populaire. Lorsqu'un appel est manquÃ©, une option permettant d'enregistrer un message vocal apparaÃ®t en bas de l'Ã©cran. Un raccourci similaire est Ã©galement disponible directement dans le chat, oÃ¹ les informations relatives Ã  un appel manquÃ© s'affichent. Le mÃ©canisme est dÃ©crit en dÃ©tail sur WABetaInfo . D'un point de vue pratique, cette solution peut s'avÃ©rer utile lorsque le texte ne parvient pas Ã  exprimer correctement l'Ã©motion ou l'urgence. La voix traduit souvent mieux les intentions qu'une communication Ã©crite sÃ¨che. Dans les contacts professionnels ou les conversations familiales, le ton peut Ãªtre tout aussi important que le contenu.

Il convient toutefois de noter que WhatsApp n'en est pas Ã  sa premiÃ¨re tentative d'amÃ©lioration de la gestion des appels manquÃ©s. Une fonctionnalitÃ© de rappel d'appel avait dÃ©jÃ  Ã©tÃ© introduite. Cette nouvelle fonctionnalitÃ© semble Ãªtre une extension naturelle de ces fonctionnalitÃ©s. Comme l'a rapportÃ© Android Police , elle n'est actuellement disponible que pour certains bÃªta-testeurs sur Android, dans le cadre de la mise Ã  jour 2.25.23.21. Il est intÃ©ressant de noter que mÃªme aprÃ¨s avoir rejoint le programme bÃªta et installÃ© la version appropriÃ©e de l'application, la fonctionnalitÃ© peut ne pas Ãªtre immÃ©diatement active. Meta l'active progressivement pour de nouveaux utilisateurs, dans le cadre de sa procÃ©dure de test standard. Si les retours sont positifs, la fonctionnalitÃ© devrait Ãªtre intÃ©grÃ©e Ã  la version stable de la messagerie.
