Apple TV augmente ses tarifs de 30 % aux Etats-Unis
PubliÃ© le: 22/08/2025 @ 18:32:46: Par Nic007 Dans "VidÃ©o"
VidÃ©oApple a dÃ©cidÃ© d'augmenter significativement le prix de son abonnement Apple TV+ aux Ã‰tats-Unis. Apple, l'un des derniers grands fournisseurs de VOD sur ce marchÃ©, affiche une hausse vertigineuse de 30 %. Aux Ã‰tats-Unis, le nouveau tarif est de 12,99 $ par mois, soit une augmentation de 3 $ par rapport au tarif prÃ©cÃ©dent. Pire encore, aprÃ¨s une pÃ©riode de calme initial, il s'agit de la troisiÃ¨me augmentation d'abonnement en trois ans. Cette dÃ©cision est effective immÃ©diatement pour les nouveaux clients, tandis que les abonnÃ©s actuels disposent d'un mois pour se prÃ©parer. Apple justifie toutefois cette hausse de prix par un argument de poids : la plateforme TV+ produit un nombre croissant de films et de sÃ©ries, Ã  gros budget et primÃ©s. Vous ne trouverez pas les films de masse qui inondent les autres plateformes. Apple TV+ a produit Â« Blood Moon Â», nominÃ© Ã  plusieurs reprises aux Oscars et aux Golden Globes. La plateforme a rÃ©cemment Ã©largi son offre avec la premiÃ¨re numÃ©rique de F1 : Le Film et propose Ã©galement d'excellentes sÃ©ries comme Severance, The Studio, The Chief of War, The Morning Show et Ted Lasso. Cependant, pour l'utilisateur lambda, une nouvelle augmentation de prix pourrait Ãªtre difficile Ã  accepter.
