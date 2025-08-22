Se connecter  
Spotify introduit la fonctionnalitÃ© de mixage pour les utilisateurs Premium
PubliÃ© le: 22/08/2025 @ 16:51:33: Par Nic007 Dans "Musique"
MusiqueSpotify a lancÃ© une nouvelle fonctionnalitÃ© offrant aux utilisateurs Premium un contrÃ´le plus crÃ©atif sur leurs playlists. Le service de streaming ajoute la possibilitÃ© de modifier et de personnaliser les transitions entre les chansons en version bÃªta. Cette fonctionnalitÃ© permet aux utilisateurs de personnaliser l'enchaÃ®nement des pistes grÃ¢ce aux rÃ©glages de volume, d'Ã©galisation et de courbe d'effets. Des prÃ©rÃ©glages comme Fade et Rise sont Ã©galement disponibles. De plus, l'application affiche automatiquement le BPM et la tonalitÃ©, facilitant ainsi les transitions fluides et l'optimisation de l'ordre des morceaux. Cette nouvelle fonctionnalitÃ© s'inscrit dans la tendance croissante des playlists sur la plateforme : les utilisateurs du monde entier ont dÃ©sormais crÃ©Ã© prÃ¨s de 9 milliards de playlists. Avec cet ajout, Spotify souhaite rÃ©pondre au besoin des auditeurs de personnaliser davantage leur expÃ©rience musicale, des playlists sportives et de road trip aux mix festifs.

Les utilisateurs peuvent activer la fonction de mixage via la barre d'outils, que ce soit dans des playlists existantes ou nouvelles. L'outil offre un mode automatique pour des rÃ©sultats rapides et de nombreuses options de rÃ©glage manuel. Les playlists avec mixages bÃ©nÃ©ficient Ã©galement d'options visuelles supplÃ©mentaires, comme des pochettes personnalisÃ©es avec autocollants et Ã©tiquettes. Le dÃ©ploiement est actuellement en cours pour les abonnÃ©s Premium Ã©ligibles. Spotify souligne que l'application doit Ãªtre Ã  jour pour utiliser cette nouvelle fonctionnalitÃ©.
