Un brevet de Sony pour un kit de dÃ©veloppement alternatif pourrait rendre le dÃ©veloppement de jeux PS5 plus accessible

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Un brevet de Sony pour un kit de dÃ©veloppement alternatif pourrait rendre le dÃ...
PubliÃ© le: 22/08/2025 @ 14:15:22: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osLes kits de dÃ©veloppement sont des outils permettant de programmer et d'optimiser des jeux pour diffÃ©rentes consoles. Cependant, ils sont souvent complexes et limitent le nombre de dÃ©veloppeurs pouvant y accÃ©der simultanÃ©ment. Un brevet rÃ©pertoriÃ© sur le site web de l'OMPI dÃ©crit une carte PCIe compatible avec les ordinateurs de bureau. Cette carte permettrait aux dÃ©veloppeurs de travailler sur des jeux PS5 ou des titres pour les prochaines consoles sur du matÃ©riel existant. Ce kit de dÃ©veloppement alternatif simulerait des fonctionnalitÃ©s critiques du systÃ¨me de jeu. Un autre avantage de la technologie proposÃ©e par Sony est l'accessibilitÃ© Ã  distance. La carte PCIe pourrait Ã©galement Ãªtre installÃ©e sur des serveurs, permettant ainsi aux dÃ©veloppeurs du monde entier de participer au projet. Le dÃ©veloppement de jeux devenant de plus en plus mondialisÃ© et complexe, de nombreux studios n'auraient plus besoin de partager ou d'expÃ©dier des kits de dÃ©veloppement.
« La mise Ã  jour Microsoft 365 Copilot vo...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
21-08Michael Myers revient dans Halloween, un jeu vidÃ©o multijoueur asymÃ©trique
21-08Garfield Kart 2 : Un test multijoueur va dÃ©buter sur PC
21-08Test Hunter x Hunter Nen x Impact (PS5) - Une adaptation paresseuse du manga
20-08Resident Evil Requiem dÃ©voile sa bande-annonce de gameplay terrifiante
20-08Test Killing Floor 3 (PS5) - Aucun changement notable autre que les graphismes ?
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Jeux VidÃ©os Jeux VidÃ©os
Un brevet de Sony pour un kit de dÃ©veloppement alternatif pourrait rendre le dÃ©veloppement de jeux PS5 plus accessible
Microsoft Microsoft
La mise Ã  jour Microsoft 365 Copilot vous permet de rÃ©sumer des livres, de crÃ©er des quiz et de suivre votre budget
Microsoft Microsoft
OneNote : Microsoft arrÃªte le support de la version Windows 10
Consoles Consoles
Microsoft introduit la publicitÃ© personnalisÃ©e volontaire sur Xbox
Consoles Consoles
La sortie de la console analogique 3D est Ã  nouveau retardÃ©e
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?