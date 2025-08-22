Un brevet de Sony pour un kit de dÃ©veloppement alternatif pourrait rendre le dÃ©veloppement de jeux PS5 plus accessible

PubliÃ© le: 22/08/2025 @ 14:15:22: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Les kits de dÃ©veloppement sont des outils permettant de programmer et d'optimiser des jeux pour diffÃ©rentes consoles. Cependant, ils sont souvent complexes et limitent le nombre de dÃ©veloppeurs pouvant y accÃ©der simultanÃ©ment. Un brevet rÃ©pertoriÃ© sur le site web de l'OMPI dÃ©crit une carte PCIe compatible avec les ordinateurs de bureau. Cette carte permettrait aux dÃ©veloppeurs de travailler sur des jeux PS5 ou des titres pour les prochaines consoles sur du matÃ©riel existant. Ce kit de dÃ©veloppement alternatif simulerait des fonctionnalitÃ©s critiques du systÃ¨me de jeu. Un autre avantage de la technologie proposÃ©e par Sony est l'accessibilitÃ© Ã distance. La carte PCIe pourrait Ã©galement Ãªtre installÃ©e sur des serveurs, permettant ainsi aux dÃ©veloppeurs du monde entier de participer au projet. Le dÃ©veloppement de jeux devenant de plus en plus mondialisÃ© et complexe, de nombreux studios n'auraient plus besoin de partager ou d'expÃ©dier des kits de dÃ©veloppement.
Liens
Lien (0 Clics)
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©