La mise Ã  jour Microsoft 365 Copilot vous permet de rÃ©sumer des livres, de crÃ©er des quiz et de suivre votre budget

PubliÃ© le: 22/08/2025 @ 13:50:15: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftMicrosoft dÃ©ploie une mise Ã  jour de 365 Copilot adaptÃ©e aux Ã©tudiants , juste Ã  temps pour la rentrÃ©e. Cette mise Ã  jour introduit des outils destinÃ©s Ã  simplifier les cours et la vie sur le campus, a annoncÃ© l'entreprise dans un rÃ©cent article de blog. Cette mise Ã  jour permet aux Ã©lÃ¨ves d'utiliser Copilot pour rafraÃ®chir rapidement des sujets, comme rÃ©sumer des livres ou gÃ©nÃ©rer des quiz d'entraÃ®nement. Microsoft a citÃ© Hamlet en exemple : Copilot peut dÃ©composer les thÃ¨mes principaux de la piÃ¨ce et crÃ©er un quiz de 10 questions pour tester la comprÃ©hension. La mÃªme approche fonctionne pour les mathÃ©matiques et d'autres matiÃ¨res oÃ¹ les Ã©lÃ¨ves pourraient avoir besoin d'une remise Ã  niveau. En dehors des cours, Copilot fait Ã©galement office d'assistant de vie. Il peut recommander des dÃ©corations pour la rÃ©sidence ou le casier en fonction des centres d'intÃ©rÃªt et du budget de l'Ã©tudiant, suggÃ©rer des plats adaptÃ©s au micro-ondes et mÃªme localiser les Ã©piceries Ã  proximitÃ©. Microsoft a Ã©galement lancÃ© Copilot comme outil d'aide Ã  la gestion budgÃ©taire.

Les Ã©tudiants peuvent saisir leurs revenus, leurs abonnements et leurs projets de voyage, et Copilot gÃ©nÃ¨re un plan qui Ã©quilibre dÃ©penses et Ã©conomies. La mise Ã  jour inclut Ã©galement des recommandations d'applications de gestion des tÃ¢ches, dÃ©montrant ainsi que Copilot devient un vÃ©ritable assistant numÃ©rique. Il met Ã©galement en Ã©vidence le plan plus large de Microsoft : transformer Copilot d'un outil de productivitÃ© en un assistant universel pour les Ã©tudiants et les jeunes qui souhaitent bÃ©nÃ©ficier du soutien de l'IA dans leurs Ã©tudes et leur vie quotidienne. Les nouvelles fonctionnalitÃ©s sont actuellement disponibles pour les membres Microsoft 365 Insider sur Windows, Mac, le web, iOS et Android. Leur disponibilitÃ© gÃ©nÃ©rale interviendra aprÃ¨s la fin de la pÃ©riode d'essai.
