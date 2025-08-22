Se connecter  
OneNote : Microsoft arrÃªte le support de la version Windows 10
PubliÃ© le: 22/08/2025 @ 13:45:43: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftMicrosoft mettra fin au support de Windows 10, qui a rÃ©cemment fÃªtÃ© ses 10 ans , le 14 octobre 2025. Les utilisateurs particuliers souhaitant continuer Ã  utiliser le systÃ¨me d'exploitation bÃ©nÃ©ficieront au moins de mises Ã  jour de sÃ©curitÃ© Ã©tendues gratuites . Une telle option n'est pas disponible pour OneNote sous Windows 10. Le support officiel du programme prendra Ã©galement fin le 14 octobre , ce qui aura de lourdes consÃ©quences pour les utilisateurs. AprÃ¨s cette date, OneNote ne fonctionnera plus qu'en lecture seule. Les utilisateurs pourront donc toujours consulter leurs notes, mais ne pourront plus modifier leur contenu ni les synchroniser avec le cloud. Les mises Ã  jour de sÃ©curitÃ© et les amÃ©liorations de qualitÃ© ne seront plus disponibles. Cette dÃ©cision s'explique par la stratÃ©gie de Microsoft visant Ã  concentrer toutes ses ressources sur ce qu'elle prÃ©tend Ãªtre l'application OneNote la plus puissante pour Windows.

Comme l'explique Microsoft sur son blog Insider , l'entreprise encourage vivement les utilisateurs Ã  migrer vers la nouvelle application OneNote pour Windows dÃ¨s que possible. Le processus de migration est relativement simple. Tout d'abord, les utilisateurs doivent synchroniser tous les blocs-notes en faisant un clic droit sur chaque bloc-notes et en sÃ©lectionnant l'option appropriÃ©e. Ils peuvent ensuite utiliser la banniÃ¨re de migration intÃ©grÃ©e Ã  l'application, qui les redirigera directement vers l'application OneNote pour Windows dans le Microsoft Store. AprÃ¨s l'installation et la connexion avec leurs identifiants habituels, tout le contenu sera automatiquement synchronisÃ©. Microsoft met en avant de nouvelles fonctionnalitÃ©s, une synchronisation plus rapide, de meilleures performances et une sÃ©curitÃ© renforcÃ©e dans l'application OneNote pour Windows. L'accent est mis en particulier sur l'intÃ©gration des fonctionnalitÃ©s d'IA annoncÃ©es pour le futur. L'entreprise promet la prise de notes assistÃ©e par Copilot.
