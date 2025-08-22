Microsoft introduit la publicité personnalisée volontaire sur Xbox

Microsoft lance un nouveau système de publicité volontaire sur Xbox : les utilisateurs peuvent choisir de recevoir des publicités personnalisées ou générales à l'avenir. Ceux qui acceptent verront du contenu adapté à leurs habitudes d'achat et de jeu. Ceux qui refusent verront toujours des publicités, mais celles-ci seront moins ciblées sur leurs centres d'intérêt. Selon l'entreprise, aucune donnée supplémentaire ne sera collectée. Seules les informations déjà générées lors de l'utilisation régulière de la console seront utilisées. Microsoft souligne que la protection des données et la transparence sont primordiales, et que les publicités visent principalement à aider les utilisateurs à trouver plus facilement des jeux ou du contenu complémentaire adaptés. Cette mise à jour est actuellement déployée dans le monde entier et modifiera la manière dont la publicité est intégrée à l'expérience Xbox.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité