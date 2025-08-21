Se connecter  
La sortie de la console analogique 3D est à nouveau retardée
Publié le: 21/08/2025 @ 19:16:45: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesAnalogue rencontre un nouveau problème avec le lancement de sa propre version de la Nintendo 64. Le fabricant a annoncé aujourd'hui que les livraisons de la nouvelle console Analogue 3D seraient reportées au quatrième trimestre de cette année. Rappelons que le précédent report avait été annoncé il y a un peu plus d'un mois, puis la sortie avait été repoussée de fin août à une date ultérieure. Si le communiqué de juillet indiquait des complications tarifaires comme cause, le retard actuel semble moins évident. « Analogue travaille à plein régime et prépare les livraisons pour tous ceux qui attendent patiemment », a déclaré l'entreprise dans un communiqué. « Les imprévus sont extrêmement rares et limités dans certaines circonstances. »

Nous veillons à ce que chaque détail soit conforme à nos normes. » Il est également précisé que le projet est achevé à 99 %. L'entreprise a déclaré que le matériel, la console et le packaging étaient prêts depuis plusieurs mois. De plus, elle a souligné que les délais, désignés comme « quatrième trimestre », ont été volontairement fixés avec une marge, afin d'éviter un nouveau report. Un remboursement intégral est prévu pour les précommandes. La console Analogue 3D a été initialement annoncée en 2023, sa sortie étant prévue pour l'année prochaine, mais elle a depuis été reportée à plusieurs reprises. L'appareil devrait exécuter les jeux Nintendo 64 en 4K et garantir une compatibilité à 100 % avec la bibliothèque de la console. Analogue a déjà sorti des versions premium de la NES, de la SNES, de la Sega Genesis et de la Game Boy.

