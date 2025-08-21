Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
L'Apple Watch pourrait être à nouveau interdite aux États-Unis
Publié le: 21/08/2025 @ 19:15:02: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleMasimo a intenté une action en justice contre le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) suite à une décision autorisant Apple à réintégrer la fonctionnalité de mesure de l'oxygène dans le sang sur sa montre connectée. Masimo affirme n'avoir été informé de cette décision qu'après l'annonce par Apple, la semaine dernière, d'une version repensée de l'oxymétrie de pouls, qui calcule désormais les mesures sur l'iPhone plutôt que sur la montre elle-même. Apple est en conflit avec Masimo concernant un brevet concernant sa technologie de capteur de SpO2 depuis 2020. Suite à une interdiction d'importation imposée par la Commission du commerce international en décembre 2023, l'entreprise a été contrainte de désactiver cette fonctionnalité sur les modèles Apple Watch américains. Cependant, selon la plainte de Masimo, le CBP a effectivement levé ces restrictions sans donner à l'autre partie aucun préavis ni possibilité de faire appel de la décision.

L'entreprise a déclaré que la procédure ayant conduit à cette décision s'écartait gravement des pratiques juridiques établies et a souligné que le rôle de l'agence était de faire respecter la loi, et non de trouver des failles pour les géants du secteur. « Chaque jour, cette décision illégale reste en vigueur prive Masimo de son droit à la protection contre la concurrence déloyale et nuit à sa position sur le marché américain », a déclaré l'entreprise dans un communiqué. Masimo sollicite une injonction temporaire contre la nouvelle décision et une injonction préliminaire qui rétablirait la décision initiale.
La sortie de la console analogique 3D es... »« Passer de l'iPhone au Pixel 10 est déso...
Plus d'actualités dans cette catégorie
20-08L'Apple Watch sera dotée d'un lecteur d'empreintes digitales
20-08Apple abandonne le bouton de contrôle de l'appareil photo sur l'iPhone
19-08Apple a déjà lancé la production de l'iPhone 17
19-08Un nouveau Mac mini arrive avant la fin de l'année avec la puce M5 intégrée  2
19-08L'iPhone 17e sera vendu à 599 $ comme son prédécesseur
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Consoles Consoles
La sortie de la console analogique 3D est à nouveau retardée
Apple Apple
L'Apple Watch pourrait être à nouveau interdite aux États-Unis
Mobile Mobile
Passer de l'iPhone au Pixel 10 est désormais beaucoup plus simple
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Michael Myers revient dans Halloween, un jeu vidéo multijoueur asymétrique
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Garfield Kart 2 : Un test multijoueur va débuter sur PC
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?