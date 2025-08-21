L'Apple Watch pourrait être à nouveau interdite aux États-Unis

Masimo a intenté une action en justice contre le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) suite à une décision autorisant Apple à réintégrer la fonctionnalité de mesure de l'oxygène dans le sang sur sa montre connectée. Masimo affirme n'avoir été informé de cette décision qu'après l'annonce par Apple, la semaine dernière, d'une version repensée de l'oxymétrie de pouls, qui calcule désormais les mesures sur l'iPhone plutôt que sur la montre elle-même. Apple est en conflit avec Masimo concernant un brevet concernant sa technologie de capteur de SpO2 depuis 2020. Suite à une interdiction d'importation imposée par la Commission du commerce international en décembre 2023, l'entreprise a été contrainte de désactiver cette fonctionnalité sur les modèles Apple Watch américains. Cependant, selon la plainte de Masimo, le CBP a effectivement levé ces restrictions sans donner à l'autre partie aucun préavis ni possibilité de faire appel de la décision.
L'entreprise a déclaré que la procédure ayant conduit à cette décision s'écartait gravement des pratiques juridiques établies et a souligné que le rôle de l'agence était de faire respecter la loi, et non de trouver des failles pour les géants du secteur. « Chaque jour, cette décision illégale reste en vigueur prive Masimo de son droit à la protection contre la concurrence déloyale et nuit à sa position sur le marché américain », a déclaré l'entreprise dans un communiqué. Masimo sollicite une injonction temporaire contre la nouvelle décision et une injonction préliminaire qui rétablirait la décision initiale.
