Passer de l'iPhone au Pixel 10 est désormais beaucoup plus simple
Publié le: 21/08/2025 @ 19:14:06: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileLors de l'événement « Made by Google », l'entreprise a non seulement présenté les smartphones de la série Pixel 10, mais a également accordé une attention particulière aux utilisateurs d'iPhone qui envisagent de changer d'écosystème. Pour beaucoup, cette étape est synonyme de stress et de difficultés lors du transfert de données, et Google a décidé de lever ces obstacles. Les acheteurs de Pixel 10 sur la boutique Google reçoivent désormais un e-mail avant la livraison de l'appareil. Cet e-mail contient des instructions pour préparer l'iPhone au transfert de données, notamment les mots de passe, les informations sur les applications et les données du portefeuille. Ainsi, le processus de migration démarre tôt et devient moins pénible.

Après réception du smartphone, les utilisateurs sont accueillis par un assistant intégré proposant des instructions étape par étape. Il les accompagne à travers les étapes clés, des réglages de base et de la personnalisation à l'activation des fonctions nécessaires. Ce processus est complété par l'application My Pixel, mise à jour, qui fournit des instructions détaillées et accélère la configuration. Si nécessaire, les utilisateurs peuvent contacter l'agent IA, qui peut répondre à leurs questions de manière autonome ou se connecter à un conseiller en direct via le chat. Google met également l'accent sur la simplicité de communication : grâce à la prise en charge du RCS dans Google Messages, les utilisateurs pourront échanger des messages « riches » sans se soucier de l'appareil de leur interlocuteur (iPhone ou Android). L'entreprise met en place un scénario de transition fluide et convivial pour l'écosystème Pixel, susceptible d'intéresser les propriétaires d'iPhone lassés des limitations d'Apple.
