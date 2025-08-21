Michael Myers revient dans Halloween, un jeu vidéo multijoueur asymétrique

Publié le: 21/08/2025 @ 18:10:11: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Halloween , le jeu d'horreur furtif asymétrique avec des modes solo et multijoueur du développeur et éditeur IllFonic , co-édité par Gun Interactive et en partenariat avec Compass International Pictures et Further Front, fera son chemin vers Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC via Steam et Epic Game Stores en 2026, comme révélé à la gamescom. Plongez dans l'univers terrifiant du film emblématique de John Carpenter, désormais transformé en une expérience d'horreur furtive à suspense en solo contre multiple. Enfilez le masque emblématique pour incarner le tueur à gages ultime, Michael Myers, traquant et exécutant les citoyens d'Haddonfield un par un, ou tentez de contrecarrer les plans de Michael Myers en tant que civils déterminés à sauver les habitants inconscients avant qu'il ne soit trop tard. Incarnez des civils et traquez les habitants d'Haddonfield pour les alerter et trouver un moyen de contacter les autorités. Incarnez Michael Myers et donnez-leur une raison de craindre l'obscurité et coupez les lignes téléphoniques pour empêcher la police de gâcher sa fête préférée. Que vous jouiez en solo en mode histoire, contre des robots hors ligne ou en multijoueur en ligne, chaque mode récompense la furtivité, la stratégie et l'adresse. Fidèle au film original, IllFonic recrée magistralement l'atmosphère inquiétante d'Haddonfield à travers de multiples cartes et lieux authentiques. Avec une ambiance envoûtante et une musique inspirée du film légendaire, Halloween fait revivre la terreur dans une nouvelle expérience qui captivera les générations, anciennes comme nouvelles.
