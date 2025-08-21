Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Garfield Kart 2 : Un test multijoueur va débuter sur PC
Publié le: 21/08/2025 @ 13:37:30: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosGarfield Kart 2 – All You Can Drift déchaîne le chaos le 21 août avec NERMAL, un test de stress multijoueur alimenté aux lasagnes sur Steam, ouvert à tous ! NERMAL – Network Explosion and Racing Mayhem Analysis Log offre un aperçu du chaos à venir, avec deux circuits du jeu final et une sélection limitée de personnages jouables. Ce test de résistance, ou comment voir si nos serveurs peuvent survivre à une avalanche de drifts incontrôlables, sera disponible sur Steam du jeudi 21 août (16h) au dimanche 24 août (minuit). Que vous soyez un pilote occasionnel du dimanche ou un roi du drift en pantoufles, il est temps de tester la piste (et de nous aider à tester nos infrastructures tant que vous y êtes). Les développeurs attendent vos commentaires, même s'il s'agit simplement de « trop de lag, pas assez de lasagnes ». Garfield Kart 2 – All You Can Drift sera lancé le 10 septembre sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series et PC.

https://www.jeuxpo.com/index.php?page=image&width=238&height=210&src=images/repository/1753804098-3701529519741_jm.jpg
« Test Hunter x Hunter Nen x Impact (PS5) ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
21-08Test Hunter x Hunter Nen x Impact (PS5) - Une adaptation paresseuse du manga
20-08Resident Evil Requiem dévoile sa bande-annonce de gameplay terrifiante
20-08Test Killing Floor 3 (PS5) - Aucun changement notable autre que les graphismes ?
19-08Battlestar Galactica: Scattered Hopes , un jeu vidéo tactique et narratif inspiré de la franchise
19-08Kirby Air Riders sortira le 20 novembre sur Nintendo Switch 2
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Garfield Kart 2 : Un test multijoueur va débuter sur PC
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Hunter x Hunter Nen x Impact (PS5) - Une adaptation paresseuse du manga
Social Social
Le doublage automatique par IA arrive sur Instagram et Facebook.
Social Social
L'interdiction de TikTok est levée ! Même la Maison-Blanche s'en mêle.
Google Google
Google annonce les écouteurs Pixel Buds 2a au prix de 130 $
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?