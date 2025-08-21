Garfield Kart 2 : Un test multijoueur va débuter sur PC

Publié le: 21/08/2025 @ 13:37:30: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Garfield Kart 2 – All You Can Drift déchaîne le chaos le 21 août avec NERMAL, un test de stress multijoueur alimenté aux lasagnes sur Steam, ouvert à tous ! NERMAL – Network Explosion and Racing Mayhem Analysis Log offre un aperçu du chaos à venir, avec deux circuits du jeu final et une sélection limitée de personnages jouables. Ce test de résistance, ou comment voir si nos serveurs peuvent survivre à une avalanche de drifts incontrôlables, sera disponible sur Steam du jeudi 21 août (16h) au dimanche 24 août (minuit). Que vous soyez un pilote occasionnel du dimanche ou un roi du drift en pantoufles, il est temps de tester la piste (et de nous aider à tester nos infrastructures tant que vous y êtes). Les développeurs attendent vos commentaires, même s'il s'agit simplement de « trop de lag, pas assez de lasagnes ». Garfield Kart 2 – All You Can Drift sera lancé le 10 septembre sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series et PC.
