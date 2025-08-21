Se connecter  
Test Hunter x Hunter Nen x Impact (PS5) - Une adaptation paresseuse du manga
Publié le: 21/08/2025 @ 13:20:30: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosHunter X Hunter: Nen X Impact n'est pas le premier jeu vidéo adapté du manga à être sorti, et à vrai dire, il y en a eu beaucoup au début des années 2000, mais c'est le premier vrai titre de combat à nous être proposé. Commençons par un point sensible. L'une des premières choses que l'on souhaite faire lorsqu'on regarde une adaptation digne de ce nom est de découvrir l'histoire, qu'elle soit nouvelle ou en lien avec le contenu original. Ce concept, qui nous semble fondamental, semble avoir été complètement négligé. Certes, il existe un mode histoire , mais il est quasiment inexistant . Il ne s'agit que de quelques chapitres, qui nous mèneront rapidement aux scènes finales de la série animée. Au lieu d'une progression véritablement structurée, on se retrouve avec de courtes cinématiques ou des captures d'écran doublées, avec des combats qui passent d'un arc narratif à l'autre à une vitesse fulgurante . Notre expérience s'apparente à celle d'une courte bande-annonce interactive de la série… mais nous pensons qu'inclure un mode histoire aussi basique, juste pour servir de « tutoriel » et laisser un goût amer, a fait plus de mal que de bien au jeu. Raconter l'histoire de 38 volumes de manga de cette manière est assez irrespectueux, voire paresseux . Si vous êtes fan des jeux de combat d'arcade à l'ancienne comme Marvel vs. Capcom , Nen × Impact vous offrira au moins cette sensation familière, avec une touche de légèreté. Le système de contrôle est très accessible : outre les combos classiques avec différentes combinaisons de boutons, il est également possible d'activer des combos automatiques , ainsi que des commandes légères, moyennes et lourdes, mettant ainsi l'accent sur le rythme et l'action frénétique. C'est assurément une arme à double tranchant, qui donnera aux joueurs novices l'impression d'être de véritables champions, mais qui, en revanche, ôtera toute notion de mérite et de compétence, compromettant ainsi l'essentiel pour un jeu vidéo : le plaisir.
