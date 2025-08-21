Se connecter  
Le doublage automatique par IA arrive sur Instagram et Facebook.
PubliÃ© le: 21/08/2025 @ 13:17:23: Par Nic007 Dans "Social"
SocialRegarder des reels sur Facebook et Instagram pourrait bientÃ´t devenir encore plus simple. Meta a lancÃ© une nouvelle fonctionnalitÃ© qui utilise l'intelligence artificielle pour traduire et doubler automatiquement de courtes vidÃ©os dans une autre langue. Le systÃ¨me ne se contente pas de gÃ©nÃ©rer une voix synthÃ©tique, mais recrÃ©e le timbre original de l'auteur et peut mÃªme synchroniser les mouvements des lÃ¨vres, rendant le rÃ©sultat plus naturel. Cette fonctionnalitÃ© pourrait rÃ©volutionner la diffusion de contenu vidÃ©o sur les rÃ©seaux sociaux, en faisant tomber l'une des barriÃ¨res les plus solides : la langue . Le nouveau systÃ¨me de doublage par IA peut Ãªtre activÃ© directement depuis le menu qui apparaÃ®t avant la publication d'une bande originale. SÃ©lectionnez simplement l'option Â« Traduisez votre voix avec Meta AI Â», activez ou non la synchronisation labiale, puis publiez le contenu. Ainsi, la mÃªme vidÃ©o est disponible dans les langues originale et traduite. La caractÃ©ristique la plus intÃ©ressante est que la voix traduite ne semble pas artificielle : l'IA reproduit le ton et le timbre du crÃ©ateur, en maintenant la continuitÃ© avec le discours original. Pour le spectateur, le rÃ©sultat apparaÃ®t plus naturel grÃ¢ce au lip sync , qui adapte le mouvement des lÃ¨vres au nouvel audio.

Les crÃ©ateurs ont un contrÃ´le total sur le processus. Ils peuvent consulter l' aperÃ§u , accepter ou refuser la traduction sans modifier l'original, et mÃªme tÃ©lÃ©charger jusqu'Ã  20 pistes audio traduites manuellement pour les utiliser dans les bandes-annonces publiÃ©es via Meta Business Suite. De plus, une nouvelle mesure, disponible dans les donnÃ©es d'analyse, affiche les vues par langue, ce qui permet de comprendre l'efficacitÃ© des traductions pour atteindre diffÃ©rents publics. Cette fonctionnalitÃ© est disponible immÃ©diatement pour les crÃ©ateurs Facebook comptant au moins 1 000 abonnÃ©s et pour tous les comptes Instagram publics . Le dÃ©ploiement est mondial et s'applique aux marchÃ©s oÃ¹ Meta AI est dÃ©jÃ  prÃ©sent. Au lancement, les traductions ne sont disponibles qu'en anglais et en espagnol , mais l'entreprise a confirmÃ© que d'autres langues seront ajoutÃ©es progressivement. Chaque bobine traduite est automatiquement prÃ©sentÃ©e aux utilisateurs dans leur langue prÃ©fÃ©rÃ©e, avec une Ã©tiquette indiquant l'utilisation de l'IA pour garantir la transparence. Cette initiative s'inscrit dans la stratÃ©gie de Meta visant Ã  renforcer son offre aux crÃ©ateurs, en vue d' Ã©liminer les barriÃ¨res linguistiques et de favoriser la croissance des communautÃ©s mondiales. Ã€ l'avenir, l'extension Ã  d'autres langues rendra cette technologie encore plus pertinente pour ceux qui cherchent Ã  Ã©largir leur audience au-delÃ  des frontiÃ¨res nationales.
