L'interdiction de TikTok est levée ! Même la Maison-Blanche s'en mêle.

La relation entre les États-Unis et TikTok est loin d'être fluide, d'autant plus que le réseau social est au cœur de l'un des événements politiques et technologiques les plus controversés de ces dernières années. Rien qu'aux États-Unis, la plateforme compte 170 millions d'utilisateurs, mais elle continue de faire l'objet d'une interdiction liée à son appartenance à une société chinoise. Dans ce contexte complexe, la Maison-Blanche a cependant choisi une voie surprenante : ouvrir son propre compte officiel sur l’application, afin de communiquer directement via le réseau social avec les millions d’Américains mentionnés plus haut. Une décision inattendue, pour le moins. Mais comment en est-on arrivé là ? Commençons par les faits. La loi « vente ou interdiction » , signée par l'ancien président Joe Biden, oblige ByteDance à vendre TikTok à des investisseurs américains sous peine d' interdiction totale . Son application a été reportée à plusieurs reprises par Donald Trump, qui a signé trois prolongations consécutives. La dernière prolongation fixe la date limite au 17 septembre 2025 . TikTok n'a été hors ligne qu'une seule journée en janvier, lors de l'entrée en vigueur de la règle. Peu après, Trump a suspendu l'application de l'interdiction pendant 75 jours, marquant l'une des premières mesures de son second mandat. D'autres reports ont eu lieu en avril et en juin, dans le contexte des négociations commerciales avec Pékin et des discussions sur la sécurité nationale. Au cœur des préoccupations se trouvent les données des utilisateurs américains . Les agences de renseignement craignent que les lois chinoises permettent au gouvernement de Pékin d'exercer des pressions sur ByteDance et d'accéder à des informations sensibles . Malgré cela, la plateforme reste accessible pour l'instant et continue de gagner en popularité.
La relation de Donald Trump avec TikTok a toujours été ambivalente. Il a tenté de l'interdire en 2020 , mais pendant la campagne électorale de 2024, la plateforme s'est transformée en un allié stratégique. Sous le compte officiel @TeamTrump, son équipe a cumulé environ 2,8 milliards de vues, dépassant les 2,2 milliards de vues de l'ancienne vice-présidente Kamala Harris. Un opérateur numérique républicain a expliqué que la force de Trump réside dans sa capacité à créer du contenu viral , en exploitant le potentiel de divertissement de TikTok. De plus, le président, ancienne star de la télévision, a su transposer de nombreux moments médiatiques en clips percutants, touchant un public jeune, souvent éloigné des chaînes traditionnelles. Cette stratégie semble avoir consolidé l'idée que TikTok, plutôt qu'un risque, représente un média idéal pour le public de Trump. Ce n'est pas un hasard si le président lui-même a écrit : « Pourquoi voudrais-je supprimer TikTok ? », vantant les résultats obtenus par sa campagne sur la plateforme. Avec ces éléments en tête, on comprend mieux pourquoi la Maison-Blanche a lancé le compte @WhiteHouse , premier profil officiel du gouvernement sur TikTok. La vidéo inaugurale, publiée le soir du 19 août 2025, montre Trump déclarant : « Je suis votre voix », accompagné de la légende : « Amérique, nous sommes de retour ! Quoi de neuf sur TikTok ? » En quelques heures, le compte a dépassé les 100 000 abonnés.
La porte-parole Karoline Leavitt a souligné que le président souhaitait « communiquer comme aucune autre administration ne l'a fait auparavant », en reproduisant les succès obtenus pendant la campagne électorale. L'objectif affiché est de diffuser les messages de l'administration au plus large public possible, en tirant parti du rôle central de TikTok dans la vie numérique des Américains. Les préoccupations de sécurité nationale ont-elles donc disparu ? Peut-être pas, mais ce genre de discussion semble avoir été mis de côté pour l'instant. Pour Trump et son administration, il est désormais plus important d'utiliser la plateforme comme un outil politique et médiatique. Avec des millions d'utilisateurs aux États-Unis, TikTok est également en passe de devenir un canal institutionnel pour la présidence , et ce n'est pas une mince affaire.
