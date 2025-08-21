Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Google annonce les Ã©couteurs Pixel Buds 2a au prix de 130 $
PubliÃ© le: 21/08/2025 @ 13:14:12: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle a renouvelÃ© sa gamme d'Ã©couteurs sans fil avec le modÃ¨le Pixel Buds 2a, Ã©quipÃ© du systÃ¨me de rÃ©duction de bruit active ANC Silent Seal 1.5. Ce nouveau produit se distingue Ã©galement par son boÃ®tier compact, son stabilisateur rotatif, ses quatre coussinets d'oreille, sa protection contre l'humiditÃ© et la transpiration conforme Ã  la norme IP54, son processeur propriÃ©taire Tensor A1 pour le traitement audio, sa chambre haute frÃ©quence, ses coussinets en maille pour protÃ©ger les microphones du vent, son autonomie jusqu'Ã  7 heures ou 20 heures avec un boÃ®tier de charge, la prise en charge d'un assistant vocal basÃ© sur Gemini, la prise en charge multipoint pour l'appairage simultanÃ© de plusieurs appareils, la fonction Fast Pair pour une connexion rapide et l'intÃ©gration avec le service Find Hub pour retrouver les Ã©couteurs perdus. Les Ã©couteurs seront disponibles Ã  l'achat le 9 octobre au prix de 130 $.

index.ks?kelrepository=279
L'interdiction de TikTok est levÃ©e ! MÃ... »« Google Pixel 10 Pro au prix de 1 000 $
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
21-08Google Pixel 10 Pro au prix de 1 000 $
21-08Google Pixel 10 Pro Fold au prix de 1 800 $
21-08Google dÃ©voile la montre connectÃ©e Pixel Watch 4
21-08Le smartphone Google Pixel 10 dÃ©voilÃ©
18-08Google Messages vous permet dÃ©sormais de supprimer les messages de tout le monde en mÃªme temps
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Jeux VidÃ©os Jeux VidÃ©os
Garfield Kart 2 : Un test multijoueur va dÃ©buter sur PC
Jeux VidÃ©os Jeux VidÃ©os
Test Hunter x Hunter Nen x Impact (PS5) - Une adaptation paresseuse du manga
Social Social
Le doublage automatique par IA arrive sur Instagram et Facebook.
Social Social
L'interdiction de TikTok est levÃ©e ! MÃªme la Maison-Blanche s'en mÃªle.
Google Google
Google annonce les Ã©couteurs Pixel Buds 2a au prix de 130 $
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?