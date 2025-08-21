Google annonce les Ã©couteurs Pixel Buds 2a au prix de 130 $

Google a renouvelÃ© sa gamme d'Ã©couteurs sans fil avec le modÃ¨le Pixel Buds 2a, Ã©quipÃ© du systÃ¨me de rÃ©duction de bruit active ANC Silent Seal 1.5. Ce nouveau produit se distingue Ã©galement par son boÃ®tier compact, son stabilisateur rotatif, ses quatre coussinets d'oreille, sa protection contre l'humiditÃ© et la transpiration conforme Ã la norme IP54, son processeur propriÃ©taire Tensor A1 pour le traitement audio, sa chambre haute frÃ©quence, ses coussinets en maille pour protÃ©ger les microphones du vent, son autonomie jusqu'Ã 7 heures ou 20 heures avec un boÃ®tier de charge, la prise en charge d'un assistant vocal basÃ© sur Gemini, la prise en charge multipoint pour l'appairage simultanÃ© de plusieurs appareils, la fonction Fast Pair pour une connexion rapide et l'intÃ©gration avec le service Find Hub pour retrouver les Ã©couteurs perdus. Les Ã©couteurs seront disponibles Ã l'achat le 9 octobre au prix de 130 $.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©