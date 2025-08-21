Google Pixel 10 Pro au prix de 1 000 $

Google a complété sa gamme de smartphones phares avec les modèles Pixel 10 Pro et Pro XL, dont les prix sont respectivement de 1 000 $ et 1 200 $ pour les versions de base avec 128 Go et 256 Go. Le modèle plus petit est équipé d'un écran OLED de 6,3 pouces avec une résolution de 2856:1280 pixels, un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, une luminosité maximale de 3300 nits et un verre de protection Gorilla Glass Victus 2, une plate-forme Tensor propriétaire de 3 nanomètres avec une vitesse d'horloge allant jusqu'à 3,78 GHz et un adaptateur graphique IMG DXT-48, 16 Go de RAM LPDDR5X, de 128 Go à 1 To de mémoire flash UFS 4.0, une triple caméra arrière avec des modules de 50 MP, 48 MP (ultra-large avec un angle de vision de 123˚) et 48 MP (téléobjectif avec zoom optique 5x), une caméra frontale avec une résolution de 42 MP, une batterie d'une capacité de 4870 mAh, prise en charge de la charge filaire de 29 W et de la charge sans fil de 25 W, Android 16 préinstallé, assistant virtuel local Magic Cue et des fonctions d'IA basées sur Gemini. Le modèle plus grand est doté d'un écran de 6,8 pouces avec une résolution de 2992:1344 pixels, d'une batterie de 5200 mAh et d'une charge filaire de 39 W.
