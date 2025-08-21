Google Pixel 10 Pro Fold au prix de 1 800 $

Google a élargi sa gamme de smartphones pliables avec le Pixel 10 Pro Fold, qui dispose d'un écran OLED LTPO flexible de 8 pouces avec une résolution QHD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 3 000 nits. Le nouveau produit est également équipé d'un écran OLED externe de 6,4 pouces avec une résolution de 1080:2364 pixels, le même taux de rafraîchissement et la même luminosité, un processeur propriétaire Tensor G5 de 3 nanomètres, une puce de sécurité Titan M2, 16 Go de RAM, 256, 512 Go et 1 To de mémoire flash, un boîtier en acier multicouche, un couvercle en alliage d'aluminium et un panneau arrière en verre mat avec une texture soyeuse, un verre de protection Gorilla Glass Victus 2, une protection contre l'eau et la poussière conformément à la norme IP68, une triple caméra principale avec modules de 48 MP (OIS), 10,5 MP (ultra-large) et 10,8 MP (téléobjectif avec zoom optique 5x), deux caméras frontales de 10 MP, une batterie de 5015 mAh, un support pour la charge filaire et sans fil avec une puissance de 23 W et 15 W, ainsi qu'une épaisseur de boîtier de 10,8 mm une fois plié et 5,2 mm une fois déplié. Le prix de la version de base est de 1 800 $.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité