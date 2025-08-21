Google dévoile la montre connectée Pixel Watch 4

Google a annoncé le lancement de la montre connectée Pixel Watch 4, qui bénéficie notamment d'un design modernisé. Ce nouveau produit est équipé de boîtiers de 41 et 45 mm en aluminium de qualité aérospatiale, d'un écran Actua 360 incurvé aux bords réduits et d'une luminosité maximale de 3 000 nits, d'une batterie offrant une autonomie allant jusqu'à 30 et 40 heures respectivement, d'un processeur Snapdragon W5 Gen 2, d'un nouveau coprocesseur prenant en charge l'apprentissage automatique, d'un verre de protection Gorilla Glass, d'une étanchéité jusqu'à 50 mètres, de la prise en charge des communications satellites autonomes, d'un capteur de température cutanée, d'un module GPS bi-fréquence, de plusieurs modes sportifs, d'un coach santé personnel basé sur Gemini et d'une fonction gestuelle « lever et parler » pour accéder à Gemini. La montre sera commercialisée le 9 octobre aux prix de 350 et 400 dollars pour les versions Wi-Fi. Les versions LTE coûteront respectivement 450 et 500 dollars.
