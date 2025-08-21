Le smartphone Google Pixel 10 dévoilé

Google a annoncé la sortie de son smartphone phare de base Pixel 10, basé sur le système monopuce Tensor de cinquième génération de la société avec une fréquence maximale de 3,4 GHz. Le nouveau produit a également reçu un écran LTPS-OLED de 6,3 pouces avec une résolution de 2424:1080 pixels, une fréquence d'images de 60-120 Hz, une luminosité allant jusqu'à 2000 nits et Gorilla Glass Victus 2, un boîtier d'une épaisseur de 7,6 mm et un poids de 200 grammes, une protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP68, 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire interne, une triple caméra arrière avec des modules de 48 MP (stabilisation optique), 13 MP (ultra-large) et 10,5 MP (téléobjectif et OIS), une caméra selfie de 10,5 MP, une batterie d'une capacité de 4970 mAh, prise en charge de la charge filaire de 30 W et sans fil de 15 W, adaptateurs sans fil Wi-Fi 6e et Bluetooth 6.0, prise en charge des communications par satellite et du système d'exploitation Android 16 avec des mises à jour jusqu'à vers Android 23. Le prix du smartphone est respectivement de 800 et 900 dollars.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité