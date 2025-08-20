Se connecter  
Resident Evil Requiem dévoile sa bande-annonce de gameplay terrifiante
Publié le: 20/08/2025 @ 17:48:21: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosCapcom a dévoilé une nouvelle bande-annonce de gameplay terrifiante pour Resident Evil Requiem , le prochain volet de la saga historique de survival horror. Le titre sortira le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. L'histoire tourne autour de Grace Ashcroft, une analyste du FBI impliquée dans une enquête qui la ramènera aux racines sombres de l'épidémie de Raccoon City. La bande-annonce s'ouvre sur un flashback se déroulant huit ans avant les événements principaux, où la jeune Grace discute avec sa mère, la journaliste Alyssa Ashcroft, un personnage déjà familier aux fans de Resident Evil Outbreak. La scène se déroule dans le sinistre hôtel Remwood, victime d'une panne de courant. Alors qu'une mère et sa fille explorent les couloirs sombres à la recherche d'un moyen de rétablir le courant, elles assistent au meurtre du gardien par un mystérieux personnage. La tension monte jusqu'à ce qu'Alyssa, qui avait promis à Grace de révéler la vérité sur l'affaire sur laquelle elle enquêtait, soit soudainement attaquée par une créature inconnue.

