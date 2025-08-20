Sony augmente le prix des consoles PlayStation 5 aux États-Unis à partir du 21 août

Se connecter  
Publié le: 20/08/2025 @ 17:45:31: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesSony augmente le prix de la PlayStation 5 aux États-Unis : à compter du 21 août 2025, les éditions standard et numérique coûteront chacune 50 USD de plus. Le prix de vente normal de la version standard passera de 499,99 USD à 549,99 USD, tandis que celui de l'édition numérique passera de 449,99 USD à 499,99 USD. Le modèle haut de gamme, la PlayStation 5 Pro, verra également son prix augmenter, passant de 699,99 USD à 749,99 USD. Le prix des accessoires, comme les manettes, restera inchangé. L'entreprise invoque un contexte économique difficile pour expliquer cette augmentation. Sony a déjà pris des mesures similaires dans d'autres régions comme le Japon, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Avec cette augmentation, l'entreprise poursuit une politique mondiale visant à compenser la hausse des coûts de production et d'exploitation.
