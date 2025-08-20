Se connecter  
Xbox lancera ROG Xbox Ally le 16 octobre 2025
Publié le: 20/08/2025 @ 16:47:05: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesLors de la Gamescom 2025, Xbox a confirmé que les consoles portables ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X seraient commercialisées le 16 octobre 2025. L'information a été annoncée en direct dès le premier jour du salon, bien que certains détails aient fuité en ligne un peu plus tôt . Le prix n'a pas encore été officiellement confirmé, mais de récentes fuites ont évoqué 549,99 $ pour la version standard et 899,99 $ pour l'Ally X haut de gamme. Lors de l'émission, Xbox a également présenté les principales caractéristiques de l'appareil. Les consoles prendront en charge Microsoft Co-Pilot for Gaming, et les jeux bénéficieront d'un système d'étiquetage de performances spécial, similaire à celui du Steam Deck de Valve. Les jeux seront étiquetés en conséquence : « Devrait bien fonctionner sur cet appareil » (30 IPS), « Devrait très bien fonctionner sur cet appareil » (60 IPS), ou « Vérification des performances non disponible pour le moment » si aucun test n'a été effectué. De plus, l'entreprise a lancé le Programme de compatibilité portable, une initiative visant à préparer davantage de jeux à fonctionner sur la console portable. Xbox, en collaboration avec les studios, teste « des milliers de jeux » afin que les joueurs puissent profiter de la compatibilité immédiatement après le lancement. Ce système est similaire au système développé par Valve pour sa propre console portable.

