Les tests de Steam Deck 2 ont fuité en ligne, Valve prépare-t-il un nouveau modèle ?

Les tests de Steam Deck 2 ont fuité en ligne, Valve prépare-t-il un nouveau mo...
Publié le: 20/08/2025 @ 16:44:20: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielUn nouveau produit Valve, nommé Fremont, est apparu dans la base de données Geekbench. Il s'agit probablement d'une console de jeu. Ce produit utilise un processeur AMD personnalisé, marqué 1772, appartenant à la famille Hawk Point 2 / Gorgon Point. D'après les tests, la puce pour Fremont est dotée de 6 cœurs et 12 threads, d'une architecture Zen 4 et a été gravée en 4 nm. Sa configuration comprend 16 Mo de cache L3, 6 Mo de cache L2, une fréquence de base de 3,2 GHz avec une fréquence boost allant jusqu'à 4,8 GHz. À titre de comparaison, les consoles portables Steam Deck et Steam Deck OLED utilisent des APU AMD Aerith / Sephiroth personnalisés basés sur Zen 2, avec 4 cœurs et 8 threads, des fréquences allant jusqu'à 3,5 GHz et seulement 4 Mo de cache L3. Dans ce contexte, le système sur puce pour Fremont représente une avancée significative en termes de puissance de calcul.

Des rumeurs circulaient auparavant selon lesquelles le Steam Deck 2 serait équipé d'une puce Aerith Plus mise à jour, mais cette information a été rapidement démentie. De plus, l'Aerith Plus est conçue pour un TDP de 20 W et utilise la LPDDR5-8533, tandis que la Fremont utilise une DDR5-5600 standard, ce qui indique également des différences de configuration. On ignore encore si ce nouvel appareil succédera au Steam Deck ou si Valve prépare une console complètement différente. Mais à en juger par ses spécifications, la Fremont pourrait bien être la console de jeu la plus puissante de Valve à ce jour. Rappelons que Valve avait précédemment déclaré ne pas prévoir de sortie de deuxième génération de sa console de jeu ; les joueurs peuvent donc acheter le Steam Deck en toute sérénité.

