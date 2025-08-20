Les tests de Steam Deck 2 ont fuité en ligne, Valve prépare-t-il un nouveau modèle ?

Un nouveau produit Valve, nommé Fremont, est apparu dans la base de données Geekbench. Il s'agit probablement d'une console de jeu. Ce produit utilise un processeur AMD personnalisé, marqué 1772, appartenant à la famille Hawk Point 2 / Gorgon Point. D'après les tests, la puce pour Fremont est dotée de 6 cœurs et 12 threads, d'une architecture Zen 4 et a été gravée en 4 nm. Sa configuration comprend 16 Mo de cache L3, 6 Mo de cache L2, une fréquence de base de 3,2 GHz avec une fréquence boost allant jusqu'à 4,8 GHz. À titre de comparaison, les consoles portables Steam Deck et Steam Deck OLED utilisent des APU AMD Aerith / Sephiroth personnalisés basés sur Zen 2, avec 4 cœurs et 8 threads, des fréquences allant jusqu'à 3,5 GHz et seulement 4 Mo de cache L3. Dans ce contexte, le système sur puce pour Fremont représente une avancée significative en termes de puissance de calcul.
Des rumeurs circulaient auparavant selon lesquelles le Steam Deck 2 serait équipé d'une puce Aerith Plus mise à jour, mais cette information a été rapidement démentie. De plus, l'Aerith Plus est conçue pour un TDP de 20 W et utilise la LPDDR5-8533, tandis que la Fremont utilise une DDR5-5600 standard, ce qui indique également des différences de configuration. On ignore encore si ce nouvel appareil succédera au Steam Deck ou si Valve prépare une console complètement différente. Mais à en juger par ses spécifications, la Fremont pourrait bien être la console de jeu la plus puissante de Valve à ce jour. Rappelons que Valve avait précédemment déclaré ne pas prévoir de sortie de deuxième génération de sa console de jeu ; les joueurs peuvent donc acheter le Steam Deck en toute sérénité.
