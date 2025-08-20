AMD arrête la production du chipset B650 et conseillede migrer vers le B850

Selon Channel Gate, AMD a officiellement annoncé la fin du chipset B650 et a recommandé à ses partenaires de migrer complètement vers la plateforme B850. Les fabricants de cartes mères ne peuvent donc plus stocker le B650 et doivent se concentrer sur la nouvelle gamme de la série 800. Les entreprises vendent actuellement leurs stocks restants, et les ventes au détail dureront plus longtemps, l'arrêt complet étant prévu d'ici octobre 2025. Les chipsets de la série B650 (y compris le B650E) ont été lancés en octobre 2022 comme une solution abordable pour la plateforme AM5, avec des prix de cartes compris entre 125 et 150 dollars. Au fil du temps, leur prix a baissé, de nombreux modèles étant proposés à moins de 100 dollars, mais ils sont désormais remplacés par le nouveau B850.
La principale différence entre les générations réside dans la prise en charge du PCIe 5.0. Pour la B650, la disponibilité de cette interface pour les disques NVMe dépendait du fabricant de la carte, tandis que pour la B850, la prise en charge du PCIe 5.0 est intégrale. Parallèlement, le chipset B650E proposait 24 voies PCIe 5.0 dédiées, similaires à celles de la X870 (sans le « E » dans son nom). Aujourd'hui, les cartes mères basées sur la B850 sont disponibles à la vente pour environ 100-130 $, un prix comparable à celui des autres B650, mais les nouveaux modèles offrent une meilleure prise en charge de la mémoire haute fréquence. Il est important de noter que les Ryzen 9000 et Ryzen 9000X3D sont nativement compatibles avec la série 800 et ne nécessitent pas de mise à jour du BIOS. Cependant, les cartes mères de la série 600 restent pertinentes : elles prennent en charge les derniers processeurs AM5, ce qui les rend attractives sur le marché de l'occasion.
