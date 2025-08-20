L'Apple Watch sera dotée d'un lecteur d'empreintes digitales

Les fuites de code produit d'Apple ont déjà laissé entrevoir les projets de l'entreprise, du développement de la puce M4 Ultra à un éventuel MacBook Pro 5G. Aujourd'hui, des informations concernant la future Apple Watch ont attiré l'attention, avec des références à Touch ID dans le code, ce qui pourrait annoncer l'introduction de l'authentification biométrique sur la montre connectée. Selon Macworld, le code des modèles 2026 inclut le terme « AppleMesa », qu'Apple utilisait auparavant en interne pour Touch ID. Pour l'instant, cela indique seulement que la fonctionnalité est en cours de prototypage, et son implémentation n'a pas été confirmée. À l'heure actuelle, aucune Apple Watch, ni celles de cette année ni celles de 2026, n'a été détectée compatible avec Touch ID. Selon les experts, la principale raison du manque de technologie à ce jour est liée à la taille limitée du boîtier de la montre. À titre de comparaison, Apple a introduit Touch ID pour la première fois sur l'iPhone 5s, intégrant le capteur au bouton d'accueil, et sur l'iPad Air actuel, le scanner est situé au bouton d'alimentation. Une option similaire pourrait théoriquement être implémentée sur l'Apple Watch. Bien que les capteurs optiques intégrés à l'écran soient utilisés depuis longtemps sur les smartphones Android, Apple s'appuie traditionnellement sur Face ID pour ses appareils haut de gamme. Par conséquent, la simple mention de Touch ID dans le code ne garantit pas son implémentation ; l'entreprise pourrait abandonner l'idée si la technologie ne fonctionne pas comme prévu. En revanche, la présence d'un lecteur d'empreintes digitales dans la montre est une solution plutôt intéressante et pratique.
