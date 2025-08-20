Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Apple abandonne le bouton de contrôle de l'appareil photo sur l'iPhone
Publié le: 20/08/2025 @ 16:36:02: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLe bouton physique de contrôle de l'appareil photo est apparu pour la première fois sur l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max en 2024. Il devait rapprocher le smartphone des capacités des appareils photo traditionnels et permettre aux photographes d'utiliser l'appareil avec plus de précision et de confort. Cependant, selon certaines rumeurs, cette fonctionnalité pourrait disparaître de l'iPhone 18. Selon une source interne, Apple aurait cessé de commander des composants pour ce bouton, et ce pour deux raisons : une faible demande de la part de la plupart des utilisateurs et un coût élevé. Les photographes professionnels appréciaient sa précision et sa flexibilité, mais pour le grand public, cette innovation s'est avérée insignifiante. Par conséquent, l'entreprise a probablement estimé que la prise en charge d'un élément utilisé uniquement par un cercle restreint de personnes n'était pas rentable.


Cette décision s'est déjà produite à plusieurs reprises dans l'histoire d'Apple : à un moment donné, l'entreprise avait abandonné la technologie 3D Touch, qui n'avait pas non plus gagné en popularité. Selon les rumeurs, l'accent serait désormais mis sur les solutions logicielles et les fonctions d'IA pour la photographie numérique, telles que la détection automatique de scènes, le traitement amélioré des photos en basse lumière et les outils de retouche avancés. Bien que cette information n'ait pas encore été officiellement confirmée, si Apple supprimait effectivement Camera Control, cela pourrait susciter le mécontentement des utilisateurs professionnels. Néanmoins, la stratégie de l'entreprise reste inchangée : seules les fonctions les plus populaires resteront sur l'iPhone.
L'Apple Watch sera dotée d'un lecteur d... »« AMD se prépare à la sortie du Ryzen 5 ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
20-08L'Apple Watch sera dotée d'un lecteur d'empreintes digitales
19-08Apple a déjà lancé la production de l'iPhone 17
19-08Un nouveau Mac mini arrive avant la fin de l'année avec la puce M5 intégrée
19-08L'iPhone 17e sera vendu à 599 $ comme son prédécesseur
18-08Apple décide de ne pas sortir l'iPhone 18 de "base", il faudrait donc payer plus cher
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Resident Evil Requiem dévoile sa bande-annonce de gameplay terrifiante
Consoles Consoles
Sony augmente le prix des consoles PlayStation 5 aux États-Unis à partir du 21 août
Consoles Consoles
Xbox lancera ROG Xbox Ally le 16 octobre 2025
Matériel Matériel
Les tests de Steam Deck 2 ont fuité en ligne, Valve prépare-t-il un nouveau modèle ?
AMD AMD
AMD arrête la production du chipset B650 et conseillede migrer vers le B850
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?