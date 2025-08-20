Apple abandonne le bouton de contrôle de l'appareil photo sur l'iPhone

Le bouton physique de contrôle de l'appareil photo est apparu pour la première fois sur l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max en 2024. Il devait rapprocher le smartphone des capacités des appareils photo traditionnels et permettre aux photographes d'utiliser l'appareil avec plus de précision et de confort. Cependant, selon certaines rumeurs, cette fonctionnalité pourrait disparaître de l'iPhone 18. Selon une source interne, Apple aurait cessé de commander des composants pour ce bouton, et ce pour deux raisons : une faible demande de la part de la plupart des utilisateurs et un coût élevé. Les photographes professionnels appréciaient sa précision et sa flexibilité, mais pour le grand public, cette innovation s'est avérée insignifiante. Par conséquent, l'entreprise a probablement estimé que la prise en charge d'un élément utilisé uniquement par un cercle restreint de personnes n'était pas rentable.
Cette décision s'est déjà produite à plusieurs reprises dans l'histoire d'Apple : à un moment donné, l'entreprise avait abandonné la technologie 3D Touch, qui n'avait pas non plus gagné en popularité. Selon les rumeurs, l'accent serait désormais mis sur les solutions logicielles et les fonctions d'IA pour la photographie numérique, telles que la détection automatique de scènes, le traitement amélioré des photos en basse lumière et les outils de retouche avancés. Bien que cette information n'ait pas encore été officiellement confirmée, si Apple supprimait effectivement Camera Control, cela pourrait susciter le mécontentement des utilisateurs professionnels. Néanmoins, la stratégie de l'entreprise reste inchangée : seules les fonctions les plus populaires resteront sur l'iPhone.
Cette décision s'est déjà produite à plusieurs reprises dans l'histoire d'Apple : à un moment donné, l'entreprise avait abandonné la technologie 3D Touch, qui n'avait pas non plus gagné en popularité. Selon les rumeurs, l'accent serait désormais mis sur les solutions logicielles et les fonctions d'IA pour la photographie numérique, telles que la détection automatique de scènes, le traitement amélioré des photos en basse lumière et les outils de retouche avancés. Bien que cette information n'ait pas encore été officiellement confirmée, si Apple supprimait effectivement Camera Control, cela pourrait susciter le mécontentement des utilisateurs professionnels. Néanmoins, la stratégie de l'entreprise reste inchangée : seules les fonctions les plus populaires resteront sur l'iPhone.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité