AMD se prépare à la sortie du Ryzen 5 9500F

Aujourd'hui, des sources internes ont rapporté qu'AMD préparait un nouveau processeur Ryzen 9000 pour PC de bureau. Il s'agira de la deuxième puce d'indice « F », dotée de 6 cœurs et de 12 threads. L'entreprise élargit progressivement la gamme Ryzen 9000, ajoutant de nouveaux modèles sans annonces bruyantes. Le Ryzen 5 9600 a récemment été lancé, et peu après, des informations ont été publiées concernant le Ryzen 7 9700F, la première version « F », non encore officiellement présentée, mais confirmée par ASUS. Cette version intégrait 8 cœurs et 16 threads. Un autre processeur Zen 5 a été repéré dans la base de données de test : le Ryzen 5 9500F, qui hérite de la configuration standard de la série Ryzen 5 : 6 cœurs et 12 threads.
Selon Geekbench 6, la puce dispose de 32 Mo de cache L3, soit le même nombre que les Ryzen 5 9600, Ryzen 5 9600X et le précédent Ryzen 5 7500F. La fréquence de base du processeur est de 3,8 GHz, et la fréquence maximale atteint 5 GHz. À titre de comparaison, le Ryzen 5 9600 a une fréquence turbo supérieure de 200 MHz, mais il n'y a pratiquement aucune différence. Le point clé est l'absence de carte graphique intégrée dans la version 9500F. En termes de performances, le Ryzen 5 9500F affiche un niveau proche du Ryzen 5 9600, grâce à des spécifications presque identiques. Le prix du nouveau produit ne devrait pas dépasser 200 $. De plus, compte tenu du prix du Ryzen 5 9600X, on peut supposer que le Ryzen 5 9500F sera moins cher que les 179 $ du Ryzen 5 7500F à son lancement. Pour les configurations à petit budget, c'est donc une solution vraiment intéressante qui mérite d'être étudiée.
