Test Killing Floor 3 (PS5) - Aucun changement notable autre que les graphismes ?

Annoncé pour la première fois en 2023, Killing Floor 3 est enfin sorti, avec un thème de science-fiction, mais des fonctionnalités et des armes moins futuristes, et un système de jeu à six joueurs contre des ennemis, qui se termine par un combat de boss. Soixante-dix ans après les événements de Killing Floor 2, une grande corporation appelée Horzine a créé une armée de soldats Zed contrôlables dans le but de dominer le monde. En tant que membre de la force rebelle Nightfall, vous devez contrecarrer leurs plans en éliminant tous les soldats Zed présents dans leurs différentes zones. Comme la production précédente, le récit de Killing Floor 3 n'est que la « cerise sur le gâteau », car lorsque vous démarrez le jeu, vous ne recevrez qu'une introduction à travers un court didacticiel et plongerez immédiatement sur le champ de bataille en choisissant une mission au quartier général principal. Pour les nouveaux joueurs, Killing Floor 3 vous oppose à un nombre prédéterminé d'ennemis Zeds à chaque manche, avec cinq autres joueurs. Ces Zeds sont de types, de tailles et d'attaques variés, et peuvent apparaître derrière des trous dans les murs, les plafonds et ailleurs. Vous devrez rester vigilant et constamment en mouvement, tout en restant attentif à votre environnement pour éviter de vous faire piéger par les nuées de Zeds qui apparaissent constamment en masse. Si vous ou un autre joueur mourez et ne pouvez pas être réanimé, vous serez « mort », mais vous serez réanimé automatiquement si votre équipe termine la manche avec succès. Entre les manches, vous aurez le temps de recharger vos munitions et d'améliorer votre armure et vos armes à une machine dédiée après chaque manche. Une fois la période de repos terminée, la manche suivante commencera avec un nombre accru de Zeds.
