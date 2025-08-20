La mise à jour de sécurité Windows 11 24H2 provoque des pannes de SSD/HDD et une corruption potentielle des données

Microsoft a déployé la mise à jour cumulative d'août 2025 pour Windows 11 version 24H2, également connue sous le nom de KB5063878. Cette mise à jour était censée corriger les problèmes de performances des jeux et les ralentissements de certaines applications, qui frustraient les joueurs depuis des mois. Mais au lieu de régler le problème, ce correctif a créé un nouveau problème : il provoque la défaillance de certains SSD lors de l'écriture d'un grand nombre de fichiers. Le problème n'est pas généralisé, mais il semble affecter fortement les disques SSD équipés de contrôleurs Phison. Des utilisateurs ont commencé à signaler que leurs systèmes devenaient instables lors de la copie ou de l'écriture de grandes quantités de données, généralement de l'ordre de 50 Go ou plus. Dans ce cas, le disque peut soudainement cesser de fonctionner correctement. Après un redémarrage, Windows peut ne plus reconnaître le SSD, rendant la partition inaccessible. Pour quiconque stocke des fichiers importants sur l'un de ces disques, le risque est important. Le problème ne concerne pas uniquement les systèmes grand public. Les administrateurs informatiques utilisant des outils de déploiement d'entreprise tels que WSUS et SCCM ont remarqué un autre bug lié à cette mise à jour : le code d'erreur 0x80240069, qui bloque l'installation de la mise à jour sur les appareils gérés. Si ce problème est frustrant en entreprise, les pannes de SSD sont plus préoccupantes pour les utilisateurs ordinaires, notamment en raison du risque de perte de données.
Plusieurs modèles de SSD ont été identifiés comme étant particulièrement vulnérables. Parmi eux, le Corsair Force MP600, les SSD basés sur le contrôleur Phison PS5012-E12, le Kioxia Exceria Plus G4, le Fikwot FN955 et le SanDisk Extreme Pro M.2 NVMe 3D. Des rapports suggèrent qu'une fois la panne survenue, le système d'exploitation ne peut plus accéder à la partition, ce qui oblige à un reformatage complet, voire à un remplacement matériel dans certains cas. Pour le moment, la solution la plus sûre est d'éviter les opérations d'écriture prolongées si vous avez installé la mise à jour KB5063878 et utilisez l'un de ces disques. Les tâches telles que les sauvegardes volumineuses, le déplacement de dossiers volumineux ou les charges de travail intensives en écriture doivent être reportées jusqu'à la publication d'un correctif par Microsoft. Si éviter ces tâches n'est pas envisageable, il est fortement conseillé d'effectuer des sauvegardes régulières sur un disque dur non affecté ou un stockage cloud. Pour l'instant, les utilisateurs de Windows 11 doivent aborder la mise à jour KB5063878 avec prudence. Si votre système utilise un SSD Phison, en particulier l'un des modèles listés, il est préférable de reporter l'application de la mise à jour ou de limiter les transferts de fichiers importants jusqu'à ce que de plus amples informations soient disponibles.
